CHP Genel Başkan Yardımcıları Tepebaşı'nda - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de bulunan CHP'li heyeti ağırladı.

Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar yer aldı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Başkan Ataç, misafirlerine Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Konukları ile sohbet eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserleri ve Sukurusu Uygulama Merkezi'ni de tanıttı. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR