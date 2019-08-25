Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba Malatya'da
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba Malatya'da

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Hekimhan Belediyesine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba Malatya'da, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Hekimhan Belediyesine ziyarette bulundu.

Torun ve Ağbaba, makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Turan Karadağ'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından partililerle bir araya gelen Torun, yaptığı konuşmada, partisinin genel başkanı başta olmak üzere hep birlikte Türkiye'nin önünü açtıklarını söyledi.

Tünelin sonundaki ışığın görüldüğünü belirten Torun, "Gelecek günlerimiz çok daha güzel olacaktır." dedi.

Veli Ağbaba da Torun'u kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyarete CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Hekimhan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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