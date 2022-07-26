CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi

26.07.2022 14:03
CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

Torun ve Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ANKAPARK'taki kullanılmayan alanları otobüsle gezdi.

Mansur Yavaş'tan bilgi alan Torun ve Kuşoğlu daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, içler acısı bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Torun, "Kamuyu zarara uğratan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin parasını çarçur eden kişiye hiçbir hesap sorulmayacak mı? Bunun, Belediye Başkanımız ve bizler takipçisi olacağız. 800 milyon doların üzerinde bir para harcanmış ve çöp haline gelmiştir." diye konuştu.

ANKAPARK'ta tespitlerin yapılacağını aktaran Torun, idari ve hukuki hesap sorulacağını kaydetti. Torun, belediye tarafından ANKAPARK'ın bazı yerlerinin işlevsel hale getirilerek Ankaralıların hizmetine sunulacağını, ANKAPARK'la ilgili kararın en kısa sürede alınacağını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da ANKAPARK'ın çöp durumunda olduğunu söyledi. Kuşoğlu, ANKAPARK'la ilgili verilecek kararda Ankaralıların da etkili olacağını belirtti.

"Suç duyurusunda bulundum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ANKAPARK'taki tespitlerin sürdüğünü bildirdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ANKAPARK'ın maliyetiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"İnternet sitesinden yayınlıyoruz. 801 milyon doları kuruşuna kadar izah ettik. Tahminen 6 aydır yayınlıyoruz, 6 aydır hiçbir itiraz gelmedi. 801 milyon dolardan fazlası vardır, eksiği yoktur, ondan eminim. ANKAPARK'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum dün. Kimdir bunun sorumlusu, savcılık araştırsın, gelsin, bulsun. Büyükşehir'e de izafe edebileceği bir kusur varsa, gelsin incelesinler."

Yavaş, ANKAPARK'ta kullanılabileceklerin, hasarı az olanların tespit edileceğini ve ANKAPARK'ın halkın ücretsiz kullanımına sunulacağını anlattı.

Mansur Yavaş, "Sonuna kadar buranın harap olmaması için uğraştık. Bizim Gökçek diye bir problemimiz yoktur. Ankara'da Gökçek'in de yaptığı bir sürü eser vardır. Onların birçoğu ve iyi yaptığı hizmetler devam ettirilmektedir, öyle bir kompleksimiz yoktur. Yanlış yatırımdır, harcanan paranın yine halkın lehine olarak kullanılabilecek ne varsa kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bilirkişilerin tespitlerini sürdürdüğünü, çalışmaların sonucunun kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika

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