CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partilerinin, sonuna kadar darbelerin karşısında olduğunu, her zaman sandığa inandığını ve inanmaya devam edeceğini söyledi.

Beraberindeki bazı milletvekilleri ile Karabük'e gelen Adıgüzel, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Adıgüzel, ülkede her alanda hayat pahalılığı yaşandığını savundu.

Enflasyon rakamlarına değinen Adıgüzel, verileri gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

Onursal Adıgüzel, işsizlik rakamlarından bahsederek, bugün Türkiye'de genç işsizlik rakamlarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu iddia etti.

Bazı emekli amirallerin açıklaması

Bir gazetecinin, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar darbelerin karşısındayız. Ne askeri ne sivil hiçbir darbeyi desteklemeyiz, ancak emekli amirallerin bu ülkede darbeci olarak gösterilmesi de algı yönetimidir. Mağduriyet yaratma çabasıdır. Pazartesi günü enflasyon oranları açıklanıyor. Bir anda bir bildiri üzerinden tüm gündem değiştiriliyor. Emekli olmuş, yaşları da ilerlemiş bu generallerin ifade özgürlüğünü yanlış yorumlamak, bir algı yönetiminden başka bir şey değildir. CHP, bütün darbelerin karşısındadır. Her zaman sandığa inanmıştır, inanmaya da devam edecektir."

Adıgüzel, toplantının ardından Fevzi Fırat Caddesi'nde, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP heyeti ise 2 gün boyunca il merkezi ve ilçelerde çeşitli ziyaretler ve toplantılar yapacak.