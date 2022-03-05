CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

05.03.2022 16:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Ukrayna'da yaşananlar, hepimizi derinden üzüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin, "Ukrayna'da yaşananlar, hepimizi derinden üzüyor. Bir işgal var, bir savaş var. 21. yüzyılın ortasında insanlar ölüyor, evlerinden uzaklaştırılıyorlar, ülkelerinden sürülüyorlar. Bu kabul edilemez." dedi.

Partisi tarafından Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (KSMMMO) düzenlenen Bilişim ve Entegrasyon Toplantısı'nda konuşan Adıgüzel, gündemdeki konulara değindi.

Adıgüzel, 21. yüzyılda dünyanın çok kötü günlerden geçtiğine işaret ederek, "Ukrayna'da yaşananlar, hepimizi derinden üzüyor. Bir işgal var, bir savaş var. 21. yüzyılın ortasında insanlar ölüyor, evlerinden uzaklaştırılıyorlar, ülkelerinden sürülüyorlar. Bu kabul edilemez. Biz hep bir ağızdan Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'savaşa hayır' diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği doğrultuda yurtta barış, dünyada barış diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Adıgüzel, esnafın, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, öğrencilerin mutsuz ve umutsuz olduğunu savundu.

Hükümetin politikalarını da eleştiren Adıgüzel, 28 Şubat'ta 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiğini ve Türkiye'nin geleceğine bir umut olduğunu söyledi.

AK Partili milletvekillerinin, o toplantıyı itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"6 genel başkan, muhalefet olarak şunu söylüyor; 'Biz Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle buluşturacağız.' Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem ne getirecek? Demokrasiyi getirecek, özgürlükleri getirecek, şeffaflığı getirecek, hesap verebilirliği getirecek, eşitliği getirecek. Bunun ekonomiye yansıması ne olacak? Aslında demokrasi, bir yandan da ekmek demek. Adaletin olmadığı hiçbir ülkeye tek bir yatırımcı gelmez, adaletin olmadığı hiçbir ülkede kalkınma adımları olmaz. "

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Adıgüzel, "Biz her zaman basın özgürlüğünü savunuyoruz. Bir gazetecinin saldırıya uğraması ve hayatını kaybetmesi çok derin bir üzüntü yarattı bizde de. Buradan basının aracılığıyla da olayın hızlıca aydınlatılmasını ve suçluların gerekli cezaları alması gerektiğini dile getirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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