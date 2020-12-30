CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık"

30.12.2020 18:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerde asgari ücreti 3 bin 100 lira yaptıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerde asgari ücreti 3 bin 100 lira yaptıklarını söyledi.

Ağbaba, Yenişehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Burada konuşan Ağbaba, CHP'nin sosyal yardımlarının 5 kat arttığını savundu.

Asgari ücreti düşük bulduğunu dile getiren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık. Yakında AK Partili belediyelerde sizi örnek alırsa şaşmayın. Onu da CHP yapmış olacak. O maaşları 3 bin 100 üzerine çıkaran AK Partili belediyeler değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur, CHP'dir."

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalandı.

Programa CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer de katıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık' - Son Dakika


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