CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerde asgari ücreti 3 bin 100 lira yaptıklarını söyledi.
Ağbaba, Yenişehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Burada konuşan Ağbaba, CHP'nin sosyal yardımlarının 5 kat arttığını savundu.
Asgari ücreti düşük bulduğunu dile getiren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık. Yakında AK Partili belediyelerde sizi örnek alırsa şaşmayın. Onu da CHP yapmış olacak. O maaşları 3 bin 100 üzerine çıkaran AK Partili belediyeler değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur, CHP'dir."
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalandı.
Programa CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer de katıldı.
Kaynak: AA
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