CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Asgari ücrete bir an evvel güncelleme yapılması gerekiyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Gıda enflasyonunun emin adımlarla üç haneye doğru gittiğini düşündüğümüzde, asgari ücrete bir an evvel güncelleme yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu yılın ilk dört aylık enflasyonunun ise yüzde 31,77 olarak gerçekleştiğini bildiren Ağbaba, "Bu durumda 4 bin 253 lira asgari ücret nisan ayı itibarıyla enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 liraya denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin resmi enflasyon verileri karşında dahi geçen yılkinin 200 lira gerisinde kaldığını aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yüzde 50'lik zam gelmesine rağmen resmi enflasyon yıllık yüzde 70'e çıkarken aylık enflasyon artışı eğer nisan ayındaki gibi devam ederse, enflasyon resmi verilerde dahi yüzde 100'ü bulacaktır. Sadece nisan ayındaki yıllık fiyat artışlarına baktığımızda, 15 temel besin maddesindeki alım gücü değerlendirildiğinde, bir asgari ücretli eline geçen ücretle geçen yıl aldığı toplam ekmeği bu yılın nisan ayında almak isterse, asgari ücretin en az 5 bin 225 lira olması gerekiyor. Gıda enflasyonunun emin adımlarla üç haneye doğru gittiğini düşündüğümüzde, asgari ücrete bir an evvel güncelleme yapılması gerekiyor."

Ağbaba, iktidarın çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinden bahsettiğini, ücretler enflasyonun altında kaldığı takdirde müdahale edeceklerini söylediklerini belirtti.

Tüm bu sözlerin üzerine asgari ücretlilerle ilgili herhangi bir adım atılmadığını aktaran Ağbaba, "Asgari ücrete ek zam yapılması için asgari ücretlilerin ailesi ile açlıktan ölmesi mi gerekiyor? Kur korumalı mevduatla asgari ücretlilerin sırtından zenginlere kaynak aktaracağınıza, 10 milyon asgari ücretli ve ailesine insan onuruna yaraşır bir ücret verilebilir. İktidar tercihini her zamanki gibi işçilerden değil bir avuç yandaştan yana kullanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.