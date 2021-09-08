CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan, Eğitim-İş'in yeni yönetimine ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanlığına seçilen Kadem Özbay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sendika genel merkezindeki ziyarette konuşan Ağbaba, sendikanın yeni yönetimini tebrik etti.

Yeni eğitim-öğretim yılında görev alacak eğitim çalışanlarına başarılar dileyen Ağbaba, okullardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin yetersiz olduğunu ve uygulanmadığını iddia etti.

Okul malzemesi fiyatlarının arttığını kaydeden Ağbaba, öğretmenlerin de yoksulluk sınırının altında maaş aldığını savundu.

Kadem Özbay ise Ağbaba'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Özbay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.