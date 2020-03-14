CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidara önerimiz, iş yerlerinde işçi sağlığını yakında ilgilendiren gerekli tedbirleri bir an evvel almasıdır. Bu bakımdan temmuz ayına kadar ertelenmiş olan 50'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimi derhal yürürlüğe girmelidir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespiti ile beraber toplum sağlığını tehdit edebilecek bütün risk unsurlarına karşı tedbir alınmaya başlandığını belirtti.

Buna karşın milyonlarca işçi için gerekli tedbirlerin ne kadarının alınıp alınmadığının ise merak edildiğini vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Mevcut 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre 1,8 milyon iş çalışan işçimiz iş sağlığı ve güvenliğinde yoksun durumdadır. Çalışma Bakanı ve iktidar yetkilileri milyonlarca çalışanın sağlığını görmemezlikten gelmemeli ve ülkedeki tüm iş yerlerinde acil tedbirler almalıdır."

Mevcut iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine göre, 50'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde iş sağlığı hükümlerinin temmuz ayında yürürlüğe gireceğini hatırlatan Ağbaba, virüsün olası bir salgın hastalığa dönüşmesi halinde, milyonlarca işçinin korunmasız durumda olacağını savundu.

Veli Ağbaba, açıklamasında, "İktidara önerimiz, iş yerlerinde işçi sağlığını yakından ilgilendiren gerekli tedbirleri bir an evvel almasıdır. Bu bakımdan temmuz ayına kadar ertelenmiş olan 50'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimi derhal yürürlüğe girmelidir. Milyonlarca işçinin sağlığı ve güvenliği riske atılmamalıdır. Bakanlık ve iktidar yetkilileri derhal gerekli adımları atmalıdır." ifadesine yer verdi.