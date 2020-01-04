CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan şeker fabrikalarına ait arazilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan şeker fabrikalarına ait arazilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan şeker fabrikalarına ait arazilere ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan şeker fabrikalarına ait arazilere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir." iddiasında bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı illerdeki şeker fabrikalarına ait 10 ayrı arazi için imar değişikliğine gidildiğini belirtti.

Yapılan imar değişikliği ile şeker fabrikalarına ait arazilerde ticaret, turizm, konut alanı, alışveriş merkezi gibi yapılaşmanın önünün açıldığını savunan Ağbaba, "Şeker Fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir." görüşünü savundu.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Biz başından beri şeker fabrikaları özelleştirmelerinin çoğunun kıymetli arazileri için yapıldığını savunduk. Bu imar değişiklikleriyle çok açıktır ki bu araziler ranta açılmış oluyor. Ticari alan ya da konut alanı olarak değiştirilen arazilerden kimler nasıl bir istifadede bulunacak bilinmiyor. Özelleştirme İdaresi bu konudaki hiçbir itirazı dikkate almadı, 'ben yaptım oldu' mantığıyla kamuya ait arazileri şahısların özel kullanımına tahsis etti. Şeker fabrikalarının satışı başından sonuna kanunsuzluklarla doludur. Şeker fabrikalarının sonu da tüm özelleştirmeler gibi rant ve peşkeşe kurban edilmek olacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
19:42 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de iş adamlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika Haber
19:41 Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı - Son Dakika Haber
19:35 Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı - Son Dakika Haber
19:24 Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika Haber
19:15 Kasım Süleymani: İran, suikastı düzenleyen ABD'ye nasıl karşılık verecek? - Son Dakika Haber
18:42 Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi - Son Dakika Haber
18:26 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan şeker fabrikalarına ait arazilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]