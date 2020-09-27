CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüketici Güven Endeksi hesaplamalarını revize eden Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı eklemelerle ekonomiye olan güveni yüksek göstermek istediğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme..., System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüketici Güven Endeksi hesaplamalarını revize eden Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı eklemelerle ekonomiye olan güveni yüksek göstermek istediğini savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarında yaşanan artışın sofrasına ekmek götürme mecburiyetinde olan milyonlarca tüketiciyi etkilediğini belirtti.

Yaşanan her kur artışında, vatandaşın sofrasındaki lokmanın da azaldığını kaydeden Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan "Tüketici Güven Endeksi"ni eleştirdi.

Endeks hesaplamalarında revizyona giden TÜİK'in gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisini ve 12 aylık süreçte hanelerin tasarruf etme ihtimali değerlendirmelerini hesaplama yönteminden çıkardığını hatırlatan Ağbaba, " Bizzat mevcut ekonomi yönetiminin başında olanların sebep olduğu ve kötümser sonuçlara neden olan bu iki sorunun yerine TÜİK görece daha iyimser cevapların geleceği 'mevcut dönemde hanenin maddi durumu' ve '12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi'ni ekleyerek ekonomiye olan güveni sözde yüksek olarak göstermek istemiştir." ifadelerini kullandı.

"Ali Cengiz oyunları ile halka hayal satmaya çalışan TÜİK'in çarpıtma verilerinin aksine, vatandaşın açlık ve yoksulluğunun arttığını" savunan Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Pirinçten domatese gıda fiyatları artmaya, vatandaşın alım gücüde azalmaya devam ediyor. Hem ücretsiz izine çıkartılan hem de asgari ücretli vatandaş açlıktan ölme noktasına geliyor. Asgari ücretlinin sofrasında yaşanan her zam, her ay temel besin maddelerinin azalmasına yol açtı. Ocaktan eylül ayına geçen 9 aylık süreçte asgari ücretlinin sofrasından 93 kilogram biber, 86 kilogram domates, 53 paket margarin, 40 kilogram tavuk, 101 paket süt, 423 adet yumurta ve 48 kilogram kuru fasulye eksildi. Bunca fiyat artışları ve yaşanan yoksulluk neticesinde ücretsiz izne çıkartılan ve günlük 39 lira ile geçinmek zorunda kalan 2 milyon civarındaki vatandaş ise açlıktan neredeyse ölme noktasına gelmiştir. Bu durum ise ne yazık ki iktidarın hiçbir şekilde gündeminde yer almamaktadır."

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Tüketici Güven Endeksi, Veli Ağbaba, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme... - Son Dakika


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