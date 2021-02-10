CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in işsizlik rakamlarına tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda iş bulma ümidini kesenlerin sayısı 959 bin kişi artarak 1 milyon 674 bine yükselerek yeni bir rekor kırılmış durumda." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki gösterdi.

TÜİK'in bugün yüzde 12,9 olarak belirttiği işsizliğin düştüğünü açıkladığını belirten Ağbaba, "Türkiye'de iş bulma ümidi olmayan sayısı neredeyse 1 milyon artarak 1 milyon 674 bin kişiyle rekor kırılıyor, zamana bağlı eksik istihdam, bir yılda dört kat artıyor, istihdam son bir yılda 1 milyon 103 bin, son bir ayda 381 bin azalıyor ama TÜİK'e göre her ne hikmetse işsizlik de azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İş aramayıp, çalışmaya hazır olan ve iş bulma ümidi olmayan 4 milyon 832 bin işsizin olduğunu savunan Ağbaba, bu kişilerin de TÜİK tarafından işsiz sayılmadığını aktardı. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Son bir yılda iş bulma ümidini kesenlerin sayısı 959 bin kişi artarak 1 milyon 674 bine yükselerek yeni bir rekor kırılmış durumda. TÜİK, iş bulma ümidi olmayanları hesaplamalarında yer alsa dahi işsiz olarak saymamakta. Tüm dünyada uluslararası kuruluşların gerçek anlamda işsiz olarak değerlendirdiği bu kişilerin işsiz olarak değerlendirilmemesi de yine başka bir manipülasyondur. İşsizlik, genç işsizlikteki artış da göz önüne alındığında şu haliyle ülkemizin birinci gündem maddesidir."