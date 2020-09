Ağbaba: "Darbelerin panzehri demokrasidir" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunu ve ne kadar demokrasi olursa darbe ihtimalinin o kadar azalacağını belirterek "Darbeleri yok etmek, bir daha gelmeyecek şekilde mücadele etmek demokrasiyi yaşamakla, demokrasinin kurumlarını yerleştirmekle mümkün olur. Onun için hepimizin demokrasiye, demokrasinin kurumlarına sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Birtakım temaslar için Karaman'a gelen Ağbaba, Karaman Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliğini ziyaret etti. Burada konuşan Ağbaba, 12 Eylül 1980'in Türkiye'nin demokrasi tarihinin kara sayfalarından biri olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin o darbeyle birlikte her anlamda geriye götürüldüğü bir gün. Bütün darbeleri kınadığımızı belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye yine 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Darbeler ülkeleri, ülkelerin demokrasisini, ekonomisini geriye götüren olaylardır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir daha darbe yaşamaması gerektiğini dile getiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Darbelerin de panzehri demokrasidir. Ne kadar demokrasi olursa darbe olma ihtimali o kadar azalır. Darbeleri yok etmek, bir daha gelmeyecek şekilde mücadele etmek demokrasiyi yaşamakla, demokrasinin kurumlarını yerleştirmekle mümkün olur. Onun için hepimizin demokrasiye, demokrasinin kurumlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Yargının bağımsızlığına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Güçler ayrılığına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Yine darbelerin en büyük panzehri parlamentodur. Güçlendirilmiş parlamento, demokrasidir. Parlamentoya hepimizin sahip çıkması, parlamentonun yetkilerine de hepimizin saygı duyması gerekiyor. Darbe seçilmişlerin haklarını silahla veya başka yollarla ellerinden almaktır. O nedenle seçilmişlerin haklarına saygı göstermeliyiz. Parlamentonun haklarına saygı göstermeliyiz. Parlamentoyu hep birlikte hangi siyasi görüşten olursak olalım etkinleştirmemiz, parlamentonun yetkilerini başka güçlere devretmememiz gerekiyor. Bu vesileyle tüm darbeleri kınıyorum. İnşallah Türkiye ne 12 Eylül ne 15 Temmuz gibi darbeler yaşamaz."

"Pandemiden en çok etkilenen kesim esnaflar"

Konuşmasında pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimin esnaf olduğunun altını çizen Ağbaba, Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın esnaf bulunduğunu hatırlattı.

Esnafın kronik problemleri bulunduğunu belirten Ağbaba, bunlardan birinin zincir marketler olduğunu, her mahallede her sokak başında hatta her köyde yer alan zincir marketlerin esnaf kültürünü yok ettiğini, esnafın korunabilmesi için zincir marketlerle ilgili bir mücadelenin şart olduğunu dile getirdi.

Ülkede, pandemi başladığı günden bu yana en zor günlerinin yaşandığını ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim adamlarının uyarılarına hep beraber uymalıyız. Bu süreçte esnafa krediler verildi, borçlar ertelendi. Fakat şimdi eylül ayı itibarıyla tekrar ödemeler geldi. Buradan çağrımız şudur. Mutlaka esnafın borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Pandemi 2-3 aydan daha fazla sürecek gibi gözüküyor. Bu yüzden buradan esnafımızın önünü görebilmesi için bu ödemelerin bir yıl faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca kahvehanecisi, berberi, kırtasiyecisi, servisçisi gibi bir çok esnaf yasaklardan dolayı iş yapamaz durumda. Türkiye'de yaşayan her esnafımız vergisini vermiş, devletin zor gününde yanında durmuş. Esnafımız 40 yıldır devletine, milletine bakıyor. Esnafımız 40 yıldır devletinin ayakta durmasını sağlıyor. Esnafımıza da devletimizin 40 gün bakması gerekiyor. Mutlaka ödemelerin ertelenmesi gerekiyor. Karaman'dan sesleniyorum. Bu konuda atılacak her adımı destekleme sözü veriyoruz. İktidara bu dönemde esnafımıza destek olun, bu dönemde yaralarına merhem olun diye çağrıda bulunuyoruz."

Ziyarete CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, parti yöneticileri ve esnaf odaları başkanları da katıldı.