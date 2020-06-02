CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Darende'de - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Darende ilçesinde parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağbaba, beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Darende İlçe Başkanı Haluk Ormancı ve teşkilat yöneticileriyle Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Darende Ziraat Odasını ziyaret etti.

Oda ziyaretlerinin ardından partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Ağbaba, burada bir süre partililerle görüştü.

Ağbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Darende'nin önemli tarım ve inanç turizmi merkezi olduğunu belirterek, kültürel ve sosyal anlamda Malatya'nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Ağbaba, sorunların çözümü için elimden geleni yapacağını ifade etti.