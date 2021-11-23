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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Iğdır'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Iğdır'da partililerle buluştu Açıklaması

23.11.2021 15:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Iğdır'da partililerle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de insanların üretememe gibi bir probleminin bulunduğunu ve önlem alınmaması durumunda ülkenin bir kıtlık yaşayacağını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de insanların üretememe gibi bir probleminin bulunduğunu ve önlem alınmaması durumunda ülkenin bir kıtlık yaşayacağını iddia etti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, CHP Iğdır İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Ağrı ve Iğdır'da sorunların çok olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ağrı ve Iğdır'ın en çok kalkınacağı şey Ağrı Dağı'nın turizme açılması. Gübre fiyatları anormal şekilde artmış durumda. İnsanlar artık ekemiyor ve Türkiye'nin üretememe gibi bir problemi var. Önümüzdeki aylarda Türkiye kıtlık yaşayabilir. Eğer önlem alınmaz, çiftçiye destek verilmez, çiftçi tarım kredi ve bankalar ile ezilmeye devam ederse, bilin ki Türkiye bir kıtlık yaşayacak. Dünya ülkelerinde kapitalizmin merkezinde çiftçiye destek veriliyor, burada da mutlaka çiftçiye destek verilmeli."

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili görüşlerini eleştirerek, "'Ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz' diyor. Bu savaşı kimle ve nasıl vereceksin? 10 milyon asgari ücretlimiz, 9 milyon emekli ve 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. Dolar 12,25 olmuş, yarın 15 lira olur mu, kimse yok diyemez. Bu koşullarda 'ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz' diyor. Yoksul insanlar şu anda önemli bir savaş veriyor. Avrupa'nın en düşük asgari ücret almamıza yol açan Erdoğan'dan kurtuluş mücadelesi var." diye konuştu.

Dünyada olmayan bir teoriyle Türkiye'nin yönetilmeye çalışıldığını ileri süren Ağbaba, gelinen noktada asgari ücretin 234 dolara düştüğünü belirtti.

Ülkeler için para biriminin önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türk Lirası değer kaybediyor, dolar değer kazanmıyor. Türk lirası, Sudan hatta Afganistan para biriminin karşısında değer kaybediyor. Bu memleketi bu düzenden kurtaracağız ve bir daha diyoruz ki seçim, seçim, seçim. Bugün yaklaşık 12 milyon hanenin elektriği kesilmiş durumda. Gittiğimiz yerlerde insanlar doğal gazdan şikayet etmiyor, çünkü doğal gazları yok. Kömürün tonu 4 bin lira olmuş. Asgari ücretli beslenemiyor, beslenirse ısınamıyor, ısınırsa barınamıyor. Türkiye'nin geldiği durum bu."

Veli Ağbaba, Türkiye'nin bir helalleşmeye ihtiyacının olduğunu ifade ederek, ülkede ekonomik ve siyasi yönden kötü günlerin yaşandığını dile getirdi.

Kendilerinin "helalleşme" sözüne, birilerinin "hesaplaşma" dediğini aktaran Ağbaba, "Gençlerimiz eskiden Ankara'ya, İstanbul'a gitmek isterdi, şimdi yurt dışına gitmek istiyorlar. Bir taraftan Afganistan'ın yoksul mültecilerini alıyoruz, diğer taraftan pırıl pırıl gençlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye'nin bu girdaptan kurtulması lazım." ifadesini kullandı.

Daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Ağbaba, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aslan ile görüştü. Emekliler ile Muhtarlar derneklerini de ziyaret eden Ağbaba, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Iğdır'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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