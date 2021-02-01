CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması

01.02.2021 11:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) aralık ayı verilerine göre, 2020 yılında işsizlerin iş aramaktan umudunu kestiğini, işverenlerin de artık işçi aramadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) aralık ayı verilerine göre, 2020 yılında işsizlerin iş aramaktan umudunu kestiğini, işverenlerin de artık işçi aramadığını savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un aralık ayı verilerini değerlendirdi.

İş başvurusunda yüz yüze görüşmeye çağrılmada 1 yılda yaşanan azalmanın yüzde 62,3 oranında olduğunu belirten Ağbaba, "İŞKUR aralık ayı verilerine göre, 2020 yılında, işsizler iş aramaktan umudunu keserken, işverenler de artık işçi aramıyor." ifadesini kullandı.

İŞKUR verilerine göre, iş başvurusu yapıp, buna bağlı iş bulanların sayısının da yüzde 41,7 azaldığını aktaran Ağbaba, "İşverenler tarafından verilen açık iş ilanı sayısında son bir yılda yaşanan azalış yüzde 34. Son bir yılda en az 913 bin işsiz, İŞKUR'un kendisine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçti." değerlendirmesinde bulundu.

2020'nin son ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 49,4'lük gerileme ile işverenlerden 88 bin 476 açık iş başvurusu alındığına dikkati çeken Ağbaba, şöyle devam etti:

"2019'da işverenler 2 milyon 152 bin açık iş başvurusunda bulunurken 2020'de bu rakam 746 bin azalarak 1 milyon 406 bine geriledi. Bu verilere göre ekonomik dar boğazda olan işverenlerin artık işçi aramadığı sonucu açığa çıkmaktadır. Sonuç olarak işverenlerin işçi aramaması, ilerleyen süreçlerde istihdamın daha da azalacağına işaret etmektedir."

"İŞKUR'un son bir yılda işsizlere iş bulma oranı yüzde 41 oranında azaldı"

İŞKUR'un 2019'da 1 milyon 490 bin kişiyi işe yerleştirmeye aracılık ederken bu oranın da 2020'de 868 bin 744 kişiye gerilediğini vurgulayan Ağbaba, "Yani İŞKUR'un son bir yılda işsizlere iş bulma oranı yüzde 41 oranında azaldı. Bu durum ülkede ekonomik krizin etkisini ve yaşanan işsizliği göstermesi bakımından dikkat çekicidir." görüşünü dile getirdi.

İŞKUR'un eylül ayı verilerine göre kayıtlı işsiz sayısının geçen yıla oranla yüzde 23,6 oranında azalarak, 3 milyon 872 binden 2 milyon 959 bin kişiye gerilediğini de anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yani son bir yılda en az 913 bin işsiz İŞKUR'un kendisine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçti. 2019'da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 7 milyon 57 bin bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2020'de ise görüşmeye çağrıların sayısındaki gerileme yüzde 62,3 oranında azalarak 2 milyon 663 bine geriledi. Bir yılda görüşmeye çağrılan işsiz sayısındaki azalma ise 4 milyon 388 bin."

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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