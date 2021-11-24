CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindekiler, Kars'ın bazı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, Kağızman ilçesi Hal Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekilleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını, taleplerin dinlediklerini söyledi.

CHP Esnaf Masası'nın gezilerinin 3. gününde Kars'ta olduklarını ifade eden Ağbaba, "İşsiz sayımız yüksek, yoksulluğumuz çok. Esnafımız, çiftçimiz kötü durumda ama unutmayın ki umutsuzluğa yer yok. Yapılacak ilk seçimde bu memleketi ekonomik olarak refaha çıkartacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Ağbaba, esnafı gezdiklerini belirterek, "Memleketin ihtiyacı olan tek bir şey var; herkesle konuşabilen, devleti bilen, ailesinde kirli ilişkilere bulaşmamış bir insan lazım, o da biz de var. Yapacağımız iş bu memleketi tekrar namuslu, helal süt emmiş insanlara teslim etmek. Hiç unutmayın ki bu memleketi yönetecek insanlar içimizde var. Bu memleketi en kısa sürede aydınlığa çıkartacağımızı bilin." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Ağbaba, "Öğretmenler gününü kutluyorum, '3600'ü çalışıyoruz' diyor, 3600'ü onlar vermezlerse hem öğretmenlerimize hem polislerimize hem de sağlık çalışanlarımıza vereceğimizi söylemek istiyoruz. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu da çözeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla Ağbaba başkanlığındaki heyetin Kağızman, Sarıkamış, Arpaçay ve Kars merkezde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyeceğini aktardı.

Kağızman ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağbaba ve beraberindeki heyet daha sonra Sarıkamış ilçesine geçti.

Sarıkamış ilçesinde ise gruplar halinde esnafları gezen Ağbaba ve CHP heyeti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Esnafla sohbet eden Ağbaba, vatandaşların sorunlarını rapor haline getirerek, TBMM'de dile getireceklerini belirtti.