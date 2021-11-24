CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kars'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonominin düzelmesi için erken seçimin şart olduğunu öne sürdü.

Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geldi. Gruplara ayrılan milletvekilleri hem esnafı hem de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Beraberindekilerle Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne giden Ağbaba, yönetimin sorun ve taleplerini dinleyerek, yetkililerle bir süre sohbet etti.

Ağbaba, burada yaptığı açıklamada, CHP heyeti olarak hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de partinin ekonomi ve esnaf masasının çözüm önerilerini hükümetle ve kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Ülkeyi yönetenlerin sokağın, iş dünyasının ve esnafın verdiği bilgileri ciddiye almadığını savunan Ağbaba, "Maalesef memnun olan kimse yok, ekonomi durma noktasına gelmiş durumda. Üretici, aracı, satıcı memnun değil, Türkiye iyiye gitmiyor. Esnafımızın iş yerini kapatması, ticaret yapanların zayıflaması, Türkiye'nin zayıflaması anlamına gelir. Bu memleket hepimizin." dedi.

Ağbaba, Türkiye'nin akılla, sağduyu ile yönetilmesi gerektiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Ekonominin düzelmesi için herkesin aklı başında hareket etmesi gerekiyor ve bir erken seçim şart. Diyorlar ki erken seçim kabile devletlerinde olur. 2018'de 3 yıl dolmadan seçime gidildiğinde Türkiye kabile devleti miydi? Seçimler demokrasinin olmazsa olmaz araçlarıdır, unsurudur. Getir sandığı, eğer millet güven duyuyorsa yönetime devam et ama millet güven duymuyorsa sandıktan kaçma. Sandıktan kaçmanın bedelini herkes ödüyor, bu millet ödüyor. Derhal sandık gelmesini istiyoruz ve bu sandığın getirilmesi için de her türlü siyasi çağrı yapacağımızı da belirtmek istiyorum. Memleket uçurumun kenarında, el birliğiyle Türkiye'yi uçurumun kenarından almalıyız."

Ağbaba ve beraberindekiler, daha sonra Kazım Karabekir Paşa ve Faikbey caddelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.