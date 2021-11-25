CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kars'ta konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, üretimi destekleyecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Kars programı kapsamında beraberindeki milletvekilleriyle Arpaçay ilçesini ziyaret eden Ağbaba, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

Bir okul bahçesinde futbol oynayan öğrencilere top hediye eden Ağbaba, daha sonra çocukların oyununa katılıp penaltı kullandı.

Veli Ağbaba, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, milletvekilleriyle bölgede vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ve sıkıntıların aynı olduğunu gördüklerini söyledi. Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gıda kriziyle karşı karşıyayız, ekonomi durma noktasına gelmiş. Üretimi destekleyecek tedbirlerin şimdiden alınması lazım. Gübre, yem, ilaç, tohum, mazot desteğinin mutlaka verilmesi lazım. Traktörü olan birisi 150 dönüm arazisini nasıl sürecek, nasıl ekip biçecek? O nedenle buradan çağrı yapıyoruz, seçim, seçim diyoruz, Arpaçay'dan da seçim, seçim diyoruz, gel seçimi yap. Umudunuzu kaybetmeyin, Türkiye'nin aydınlık günleri yakın, hep beraber bu memlekette ayırmadan, dışlamadan, ötekileştirmeden herkesle kucaklaşacağız."

Ağbaba, kimin geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın hep beraber kucaklaşacaklarını belirterek, "Bu memleketteki dertleri biz çözeceğiz, ya çözeceğiz ya da çözüleceğiz. Seçime kadar çözüldü çözüldü, çözülmezse polis arkadaşlar duysun 3600'ü biz gerçekleştireceğiz. Sağlıkçılar, öğretmen arkadaşlarımız da duysun 3600 analarının ak sütü gibi helal, bizim de boynumuzun borcu. Emeklilerin durumu da perişan, asgari ücretin altında, az ücret alan emekli olmayacak." diye konuştu.