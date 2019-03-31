Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Oyunu Kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Oyunu Kullandı

33 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Oyunu Kullandı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Abdullah Eriş İlkokuluna oğlu Efe ile gelen Ağababa, "1302" numaralı sandıkta oyunu verdi.

Ağbaba, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Huzur ve barış içerisinde yaşamanın önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Seçim dönemini bugün bitiriyoruz, seçim döneminde çeşitli söylemler oldu. Bunların seçim sonrasına yansımamasını umuyoruz. Bugün Pütürge ilçesinden üzücü haber aldık. 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu öldürülüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, hiçbir belediye başkanlığı veya makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. İki insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü." diye konuştu.

Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Herkesin sağduyulu ve sakin olması geriyor. Seçimler geçiyor, seçimden sonra Türkiye'de hayat devam ediyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Başka memleketimiz ve ülkemiz yok, birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Birlikte yaşamının koşullarını da seçimlerde en çok siyasetçiler sağlayacak. Pütürge'deki olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım Türkiye bir daha böyle bir olay yaşamaz. Bu bir seçim, savaş değil, bunu herkesin bilmesi lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Politika
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