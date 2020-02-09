CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresinde konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz istesek de istemesek de çok büyük de hata yapmadığımız sürece ilk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek." dedi.

Ağbaba, partisinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Kahramanmaraş İl Kongresinde yaptığı konuşmada, parti olarak bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilendiğini hatırlatan Ağbaba, şöyle devam etti:

"23 Haziran seçimleri bize yüzde 55-56'yı geçtiğimizi gösterdi. O ittifakta sadece biz yokuz. İYİ Parti var, Saadet Partisi var. HDP dışarıdan destek verdi. Milliyetçiler ve muhafazakarlar var. Burada Türkiye'yi rahatlatacak, gerginlikten uzaklaşacak bir iktidar var. Buraya nasıl geldik? O nedenle birbirimizle gurur duymalıyız. Biz istesek de istemesek de çok büyük de hata yapmadığımız sürece ilk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek. Millet İttifakı'nın sayısı da artacak."

Ağbaba, ülkede herkesi kucaklayacak, herkesle ele ele verecek politika izlediklerinin altını çizerek, "Bu ittifakı büyütmek için ne fedakarlık gerekiyorsa biz yapacağız. Millet İttifakı'nı büyütmek ve gelişmesi için fedakarlık yapacağımızı bilin." ifadesini kullandı.

Kongreye, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından Esat Şengül, Ünal Ateş ve Kibar Özdemir'in aday olduğu il başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemine geçildi.