CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Şeker-İş'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının bağımsız, liyakat sahibi insanların yönetimine bırakılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ü ziyaret etti.

Sendika Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Şeker-İş sendikasının stratejik öneme sahip şeker fabrikalarında örgütlü olduğuna işaret ederek 2018'de başlayan süreçle şeker fabrikalarından bazılarının özelleştirildiğini anımsattı.

Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin, ülkelerin kendi topraklarında üretim yapmaması ya da kendilerine ait fabrikaları olmaması halinde dışarıya muhtaç kaldığını gösterdiğini belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türk Şeker'e ait fabrikalardaki şeker satışı birkaç gündür özel firmalar aracılığıyla yapılıyor. Daha önce Türk Şeker, şeker fabrikaları, kendileri direkt satarken şimdi çeşitli illerde kriterleri belli olmayan bazı firmalara şeker satışı hakkı verilmiş. Bir ihale yapılmamış, koşulu yok, gizli kapaklı olarak belli firmalara verilmiş. Bu da hem şekerin fahiş fiyatla piyasada satılmasına yol açıyor hem de birilerini zengin etmekten başka bir şeye yaramıyor. Tekrar çağrı yapıyoruz, 'Türk Şeker'e dokundunuz, Türk Şeker'i, şeker fabrikalarını yok ettiniz, yeter artık, bu fabrikaları bağımsız, liyakat sahibi insanların yönetimine terk etmek lazım."

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Türk ekonomisine etkilerine işaret eden Ağbaba, herkesin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma noktasında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Ağbaba, bu dönemde Türkiye'nin dış politikasının hiç olmadığı kadar savrulduğunu ifade ederek, muhalefet partilerinin bu alandaki görüşlerini alması için hükümete çağrıda bulundu.

İşçilerin sendikal örgütlenmesine dair değerlendirmelerde de bulunan Ağbaba, işçilerin hangi sendikaya üye olacağına karışmadıklarını, CHP yönetimindeki belediyelerde de işçilerin zorla bir sendikaya üye yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

"Şeker sektörünün mevcut durumu ve geleceğini konuştuk"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetiyle şeker sektörünün mevcut durumu ve geleceği ile bu alandaki sendikal örgütlenmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gök, CHP'nin tüm sendikalara eşit mesafede olmasının, Türkiye'deki demokrasinin gelişmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.