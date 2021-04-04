CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yeme-içme sektöründeki işletmelerin iflasını dile getirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yeme-içme sektöründeki işletmelerin iflasını dile getirdi Açıklaması

04.04.2021 12:27
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yeme-içme sektöründeki işletmelerin iflasını dile getirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamalardan en fazla lokanta, kafe ve restoranların etkilendiğini belirterek, bu yılın ilk iki ayında yeme-içme sektöründeki 1561 işletmenin iflas ettiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamalardan en fazla lokanta, kafe ve restoranların etkilendiğini belirterek, bu yılın ilk iki ayında yeme-içme sektöründeki 1561 işletmenin iflas ettiğini kaydetti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin zor durumda olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki işletmelerin tek tek iflas ettiğini vurguladı.

Ramazan ayında restoran ve lokantaların kısıtlamalar kapsamında kapatılarak 1 milyondan fazla kişinin açlığa terk edildiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Ticaret sicil gazetesi verilerine göre, lokanta ve seyyar yemek faaliyeti hizmetleri ile belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticareti yapan 495 iş yeri bu yılın ocak ayında, 1066 iş yeri ise şubat ayında kapandı. Sadece ocak ve şubat aylarında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren toplam 1561 işletme iflas etti. İktidar lokanta ve restoranların faaliyetlerini tekrar kısıtlarken, bu sektörde çalışan 1 milyona yakın işçiyi de günlük 50 lira, aylık 1500 liraya mahkum ederek açlığa terk etmiş durumda.

Ramazan'da kısıtlamalara tekrar maruz kalan esnaflarımıza yeteri kadar destek verilmemesi durumunda, hem iflaslar önümüzdeki aylarda daha da artacak hem de iflaslardan kaynaklı olarak işsizlik daha korkunç boyutlara ulaşacaktır."

Ağbaba, 2020'de Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, kepenk kapatan esnaf sayısının en az 99 bin 588 olduğunu anımsatarak, "Bu yılın ilk iki ayında Esnaf Sicili Gazetesi ve Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, iflas eden esnaf sayısı 25 bin 322'yi bulurken, son 14 ayda iflas eden esnaf sayısı ise en az 124 bin 910 oldu. Bu, söz konusu dönemde her ay ortalama 8 bin 922 esnafın iflas ederek kepenk kapattığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Esnaf, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yeme-içme sektöründeki işletmelerin iflasını dile getirdi Açıklaması - Son Dakika


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