CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "41 İşçimizin Hayatını Kaybetmesinin Yine Sorumlusu Yok. Ne İstifa Var Ne Bir Sorumluluk Var" - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "41 İşçimizin Hayatını Kaybetmesinin Yine Sorumlusu Yok. Ne İstifa Var Ne Bir Sorumluluk Var"

20.10.2022 10:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "41 İşçimizin Hayatını Kaybetmesinin Yine Sorumlusu Yok. Ne İstifa Var Ne Bir Sorumluluk Var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın’daki maden faciası ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmelerde, olay gününden bugüne tek bir sorumlunun ortaya çıkmamasını eleştirdi. Akın, “8 yılda değişmeyen bir şey daha var: 41 işçimizin hayatını kaybetmesinin yine sorumlusu yok. Ne istifa var ne bir sorumluluk var. Sadece siyasi pişkinlik var” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın'daki maden faciası ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmelerde, olay gününden bugüne tek bir sorumlunun ortaya çıkmamasını eleştirdi. Akın, "8 yılda değişmeyen bir şey daha var: 41 işçimizin hayatını kaybetmesinin yine sorumlusu yok. Ne istifa var ne bir sorumluluk var. Sadece siyasi pişkinlik var" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra İşletmesi'nde 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan faciayla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmelerde, facianın üzerinden 5 gün geçmesine kadar tek bir sorumlunun ortaya çıkmamasına tepki gösterdi. Akın, şunları dedi:

"41 CAN KAYBETTİK, 6 SAVCI ÇALIŞIYOR, 5 GÜN OLDU, BİR TANE GÖZALTI YOK"

"AK Parti iktidarı öyle bir fail durumda ki ne Soma'da ne Ermenek'te ne de 20 yıldır işlenen iş cinayetlerinde hesap vermedi, hesap vermediği gibi de hesap vermeyi bırakın, ödüllendirmeler yaptı. Hiç duydunuz mu bir facia sonrasında kendini sorumlu hissedip istifa eden bir bakan? Sorumlusunuz, madencilerimiz adına, aileleri adına da iki elimiz yakanızdadır; hesap vereceksiniz!

41 can kaybettik, 6 savcı çalışıyor, 5 gün oldu, bir tane gözaltı yok. 18 saatte cansız bedenleri çıkarmakla gururlanan iktidar 120 saattir tek sorumluyu bulamadı. Bir de İletişim Başkanlığı da sözde bir 'dezenformasyon bülteni' açıkladı, Sayıştay raporu ve sorumluların aklanmaya çalışıldığı bir rapor. Bu, kabul edilemez.

"41 İŞÇİMİZİN HAYATINI KAYBETMESİNİN YİNE SORUMLUSU YOK. NE İSTİFA VAR NE BİR SORUMLULUK VAR"

Amasra faciası sonrası yine aynı şeyleri söyledi. 8 yılda değişmeyen bir şey daha var: 41 işçimizin hayatını kaybetmesinin yine sorumlusu yok. Ne istifa var ne bir sorumluluk var. Sadece siyasi pişkinlik var!

Facianın yaşandığı Amasra'dan bahsedeceğim, oradaki kazalara bir bakalım: 2019'da 190 kaza meydana gelmiş, 2020'de 164 kaza meydana gelmiş, 2021'de 208 kaza yaşanmış yani her iki günde bir kaza yaşanmış. 4 kurumumuz daha var TTK'ye ait, o 4 kuruma da Sayıştay'ın uyarıları var. Buradan uyarıyoruz: Aynı facialar oralarda da yaşanabilir, aynı acılar oralarda da yaşanabilir.

İki sorum var. Bir: babanın parasını mı dağıtıyorsun? İki: Bu insanlara yazık günah değil mi? Kendi paranızı mı dağıtıyorsunuz? Parayla hangi ananın evladını geri getirebileceksiniz?

"20 YILLIK AK PARTİ İKTİDARINDA, İŞ GÜVENLİĞİNDE, MADENLERDE ÖNCE İNSAN ÖLDÜ, BİZİM İKTİDARIMIZDA ÖNCE İNSAN YAŞAYACAK"

Komisyonda yer alacak önerileri iktidarımızda biz hayata geçireceğiz. Oradaki önerilerin teminatı biziz. 20 yıllık AK Parti iktidarında, iş güvenliğinde, madenlerde önce insan öldü, bizim iktidarımızda önce insan yaşayacak. TTK'nin içini bilinçli şekilde boşalttınız, bilinçli şekilde. Hazırladığınız bütün plan ve programlarda hep aynı vaadi verdiniz: Eylem planı hazır ve kurum yeniden yapılandırılacak. Sizin planınız TTK'yı yok etmek; yandaşa kılçıksız bu kurumu teslim etmek."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: '41 İşçimizin Hayatını Kaybetmesinin Yine Sorumlusu Yok. Ne İstifa Var Ne Bir Sorumluluk Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "41 İşçimizin Hayatını Kaybetmesinin Yine Sorumlusu Yok. Ne İstifa Var Ne Bir Sorumluluk Var" - Son Dakika
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