Ahmet Akın: "Akkuyu'nun Yerli ve Milli Olduğu Söyleminin Yalan Olduğu Gün Yüzüne Çıktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde şirketlerin 5 gündür karşılıklı açıklama yapmasına karşın iktidardan hiçbir açıklama gelmediğine dikkat çekerek, "Kendi topraklarımız üzerinde kurulan santralin inşaatı üzerinde iktidarın hiçbir yaptırımı hiçbir müdahale etme hakkı yok. Akkuyu'nun yerli ve milli olduğu söyleminin tamamen bir illüzyon ve büyük bir yalan olduğu da bu tartışmayla gün yüzüne çıkmış oluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında şirketler arasında yaşanan sözleşmenin feshedilmesi tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Akın, şöyle konuştu:

"İKTİDARIN HİÇBİR YAPTIRIM HAKKI YOK"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında ana yüklenici olan İçtaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi konusunda ilgili şirketler günlerdir karşılıklı açıklamalar yapmaktadır. Şirketlerin karşılıklı açıklamaları 5 gündür sürüyor. Türkiye sınırları içindeki nükleer santralin inşaatını ilgilendiren bu kadar önemli bir konu hakkında iktidar ise hiçbir açıklama yapmıyor, yapamıyor. Kendi topraklarımız üzerinde kurulan santralin inşaatı konusunda iktidarın hiçbir yaptırımı hiçbir müdahale etme hakkı yok. Başka bir deyişle Akkuyu'nun yerli ve milli olduğu söyleminin tamamen bir illüzyon ve büyük bir yalan olduğu da bu tartışmayla gün yüzüne çıkmış oluyor.

Akkuyu, 'yap-işlet-sahip ol' yöntemiyle dünya üzerinde ikinci bir örneği olmayan bir modelle inşa ediliyor. Akkuyu'nun yapımı, işletimi ve sahipliği Rusya devlet şirketi olan Rosatom'a ait olacak. Burada ne teknoloji transferi var ne de işletme hakkı Türkiye'ye ait. Akkuyu inşaatında yaşanan bu kriz hakkında iktidar temsilcilerinin yaptırım hakkı da konuşma hakkı da bulunmuyor.

"İKTİDAR AKKUYU ÜZERİNDEN ALGI SİYASETİYLE RANT PEŞİNDEDİR"

Bu durum AK Parti iktidarının yaptığı yerlilik ve millilik siyasetinin gerçek olmadığını açık net ortaya koyuyor. AK Parti iktidarı Akkuyu üzerinden algı siyasetiyle yalnızca siyasi rant peşindedir."