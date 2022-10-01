Ahmet Akın: "Ak Parti İktidarı Zam Üstüne Bir de Gizli Zam Yapıyor. Ak Parti İktidarı İnsafsızlığından Hiç Geri Adım Atmıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın doğal gaz toptan satış fiyatlarında, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının (GRF) baz alınacak olmasının sanayi doğal gazına 'gizli zam' olarak yansıdığını söyledi. Ahmet Akın, "AK Parti iktidarı zamları vatandaşlarımızdan nasıl gizleyip saklayacağının formüllerini arayıp, bulup hayata geçiriyor. Zam üstüne bir de gizli zam yapıyor. AK Parti iktidarı insafsızlığından hiç geri adım atmıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın büyük sanayi tesislerini temsil eden Kademe-2 abonelerinin tükettiği doğal gazın yüzde 40'ının artık EPİAŞ'taki doğal gaz piyasasında belirlenen günlük referans fiyatına göre faturalandırılacak olmasını "gizli zam" olarak değerlendirdi.

Akın, "İktidarı değil vatandaşı koruyup kollamak ve şeffaf olmakla yükümlü BOTAŞ, 'yeni fiyat mekanizması', 'enerji merkezi olma hedefi', 'sürdürülebilir ve öngörülebilir fiyat yapısı' gibi süslü cümlelerle laf ebeliği yaparak zammı allayıp pullayıp vatandaşa sunuyor. AK Parti iktidarı zamları vatandaşlarımızdan nasıl gizleyip saklayacağının formüllerini arayıp, bulup hayata geçiriyor. Zam üstüne bir de gizli zam yapıyor. AK Parti iktidarı insafsızlığından hiç geri adım atmıyor" dedi.

Akın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TURİZMDE KULLANILAN DOĞAL GAZA YÜZDE 25 ZAM"

"Yeni mekanizma ve tarife uygulamasına göre çeşitli iş kollarının elektrik üretimi haricinde tüketeceği doğal gazın fiyatı, sektörden sektöre değişti. Turizmde konaklama tesislerine uygulanan gaz fiyatı yüzde 25 arttırıldı. Oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar ve apart oteller, tüketim miktarları aynı kalsa bile Ekim 2022 döneminde Eylül ayına göre yüzde 25 daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalacaklar.

"SANAYİ DOĞAL GAZINDA BULMACA GİBİ ZAM"

Sanayi doğal gazına yapılan zam ise bulmaca gibi. Kademe-2 tüketicileri olarak adlandırılan sanayi tüketicileri, elektrik üretimi amaçlı hariç fiili gaz tüketiminin yüzde 60'ına tarifede yer alan fiyat uygulanacak. Bunun üzerindeki kısım ise EPİAŞ¸ tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış¸ Piyasası'nda (OTSP) 2022 Yılı Eylül ayının ilk 25 gününde oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacak. Bu şu anlama geliyor. Ekim tarifesiyle birlikte, yüzde 60'ın üzerindeki tüketimler eylül ayının ilk 25 günündeki GRF ortalamasına uyarlandı. Hesapladığımızda 26 TL oluyor. Bu da yüzde 40 üzerindeki kısım için yüzde 9,8 zam demek. Kümülatif baktığımızda yüzde 5 zam demek. Altın, alüminyum, bakır, bor, çinko, demir/çelik, gümüş, krom, kurşun ve magnezyum üretimi ile petrol rafinerisi ve petrokimya sektörlerinde ise tüketicilerin tüketimlerinin tamamına 26 TL uygulanacak. Yani fiyat artışı yüzde 37,3 olacak."

Akın; doğal gaza yapılan gizli zammın vatandaşın hayat pahalılığı mücadelesinde zor günlerin habercisi olduğunu ifade etti. Sanayi abonelerine yapılan zamlar nedeniyle üretim maliyetlerinin artarak vatandaşlara hayat pahalılığı olarak geri döneceğine dikkat çeken CHP'li Ahmet Akın, sanayi abonelerine eylül ayında yapılan yüzde 50,8 oranındaki zammın ardından Ekim ayında yapılan yüzde 5 ila yüzde 40 arasındaki gizli zamla 2022 yılında yapılan toplam zam oranın yüzde 300'e dayandığını bildirdi.