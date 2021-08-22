BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan "Yeşil Mutabakat" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Burhaniye 2. Kitap Fuarının üçüncü gününde gerçekleştirilen "Enerjide yeşil dönüşüm ve Türkiye" konulu söyleşiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın konuşmacı olarak katıldı..

Akın, cumhuriyetin değerleriyle mücadele eden bir iktidarın var olduğunu öne sürerek "İktidarın en son yaptığı ülkenin ormanlarına, doğasına mal oldu. Orada o hayvanların, o canlıların, o doğanın yok olmasını hep birlikte izledik üzülerek, ağlayarak." dedi.

Akın esnafın, sanayicinin, tüccarın artık seçim istediğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İnşallah seçim olur. Bu ülkenin artık seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda iktidardakiler zaten ülkeyi yönetmiyor. 'İnşallah seçim olur' kelimesini gittiğimiz bütün illerde duyuyoruz. Herkes seçim istiyor çünkü artık ülkeyi yönetemeyen ve genel başkanımızın da dediği gibi savrulan bir Türkiye haline getirdiler. Yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla seçime hazır. Seçim bildirgesi çalışmalarımızı uzun zamandır yapıyoruz.".

Ülkede bir yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getiren Akın sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğanın da bize dayattığı gibi... benimle oynama yakarım sizi, benimle oynamayın hasta ederim sizi dediği gibi benim yollarımla havzalarımla oynamayın, yataklarımla oynamayın sizi sel ezip geçerim dediği gibi bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var bir kere bu kesin. Biz de yeşil dönüşüm adı altında çalışmamızı yaptık. Bir kere dünyada artık bir yeşil dönüşüm var. Bütün dünyada var. Avrupa'da yeşil mutabakat var. Şunu net olarak söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye'nin yeşil mutabakatını biz yapacağız."

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, fuarın üçüncü günü etkinliklerine katılanlara birer plaket ve içince zeytin ürünleri bulunan bir hediye verdi.

Burhaniye 2. Kitap Fuarı'nın üçüncü günü Ören plajında gerçekleştirilen Grup Pera konseri ile tamamlandı.