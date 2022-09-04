Ahmet Akın: Isınma Maliyeti, Önümüzdeki Kış Vatandaşlarımız İçin Eziyete Dönüşecek - Son Dakika
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Ahmet Akın: Isınma Maliyeti, Önümüzdeki Kış Vatandaşlarımız İçin Eziyete Dönüşecek

04.09.2022 10:25
Ahmet Akın: Isınma Maliyeti, Önümüzdeki Kış Vatandaşlarımız İçin Eziyete Dönüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz, odun, kömür ve tüp gaz fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle ısınmanın artık lüks haline geldiğini belirterek, “Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacının maliyeti, önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımız için ne yazık ki bir eziyete dönüşecek. Zaten geçen kış da kombisini en düşük seviyede açan vatandaşımız, katlanan faturalar nedeniyle bu kış kombisini açmaya bile korkacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz, odun, kömür ve tüp gaz fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle ısınmanın artık lüks haline geldiğini belirterek, "Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye'de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacının maliyeti, önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımız için ne yazık ki bir eziyete dönüşecek. Zaten geçen kış da kombisini en düşük seviyede açan vatandaşımız, katlanan faturalar nedeniyle bu kış kombisini açmaya bile korkacak" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz, odun, kömür ve tüp gaz fiyatlarına son bir yılda yapılan zamlara dikkat çekti. Isınmanın artık lüks halin geldiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"VATANDAŞ KOMBİYİ AÇINCA HİSSEDECEK: Doğal gaza yıl başından bu yana gelen zamlarla faturalar katlandı. Doğal gaza yapılan zamlar, kombilerin kapalı olduğu bahar ve yaz aylarında gerçekleşti. Başka bir deyişle vatandaşlar, nisan ayında kapattığı kombisini kasım ayında açtığında, bundan sonra hiç zam yapılmasa bile bahar ve yazlarında yapılan toplamda yüzde 111'i bulan zamla karşılayacak. Başka bir deyişle kombiyi açmanın maliyeti, bu kısa sürede iki kattan daha fazla artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz kış bin lira olan aylık ısınma maliyeti, önümüzdeki kış aylarında bundan sonra hiç zam yapılmasa bile 2 bin 100 liraya çıkacak.

ODUN FİYATINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 160'I BULDU: Doğal gazın yanı sıra özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021'de kış öncesi, sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı bin 200 lira ile bin 400 lira arasında değişiyordu. Bugün kış öncesi bir ton yakmalık odun fiyatı 3 bin 500 lira ile 3 bin 600 lira arasında değişiyor. Buna göre, sobada yakmalık odun fiyatındaki artış yüzde 160'ı buluyor.

İTHAL KÖMÜR FİYATINDAKİ ARTIŞ 3 KAT OLDU: Sobada ya da kaloriferde yakmak için kullanılan kömürün farklı çeşitleri bulunurken ısınma amacıyla ağırlıklı olarak ısıl değeri yüksek kömürlerin tüketimi tercih ediliyor. Eylül 2021'de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 lira ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün, kış öncesi bir ton ithal kömürün fiyatı ise 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında değişiyor. Benzer bir şekilde yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Başka bir deyişle kömür fiyatları ortalama yüzde 190 ile yüzde 230 oranında artış gösterdi. Buna göre, kömür fiyatındaki artış neredeyse 3 kat oldu.

TÜP GAZ FİYATI DA İKİYE KATLANDI: Doğal gaz kullanılmayan kırsal bölgelerde bazı vatandaşlar ise mutfak tüpünü aynı zamanda ısınma amacıyla da kullanılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Eylül 2021 tarihinde 12 kilogramlık tüp fiyatı 160 lirayken bugün itibarıyla 12 kilogramlık tüpün fiyatı 327 liraya çıktı. Başka bir deyişle tüp gazın fiyatı da ortalama yüzde 105 oranında zamlandı. Buna göre bir vatandaşın tüp gaz kullanarak ısınmasının maliyeti de geçen kışa göre henüz kış ayları gelmeden ikiye katlanmış oldu."

'ISINMA İHTİYACI EZİYETE DÖNÜŞECEK'

CHP'li Akın, Türkiye'de ısınmanın lüks hale gelmesine neden olan iktidarın kendi beceriksizliğini dünya genelinde yaşanan enerji krizine bağladığını savundu. Akın, şunları kaydetti:

"Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye'de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacının maliyeti, önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımız için ne yazık ki bir eziyete dönüşecek. Zaten geçen kış da kombisini en düşük seviyede açan vatandaşımız, katlanan faturalar nedeniyle bu kış kombisini açmaya bile korkacak."

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Ahmet Akın, Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarını Değerlendirdi: 'Kapkara Bir Kış Geliyor' Ahmet Akın, Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarını Değerlendirdi: 'Kapkara Bir Kış Geliyor'
Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: Isınma Maliyeti, Önümüzdeki Kış Vatandaşlarımız İçin Eziyete Dönüşecek - Son Dakika

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