Ahmet Akın: "Son Bir Yılda Doğal Gazdaki Yüzde 597 Oranındaki Zam Oranı, Ak Parti İktidarının Türkiye'yi Nereye Sürüklediğinin Göstergesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Akın: "Son Bir Yılda Doğal Gazdaki Yüzde 597 Oranındaki Zam Oranı, Ak Parti İktidarının Türkiye'yi Nereye Sürüklediğinin Göstergesidir"

01.08.2022 12:16
Ahmet Akın: "Son Bir Yılda Doğal Gazdaki Yüzde 597 Oranındaki Zam Oranı, Ak Parti İktidarının Türkiye'yi Nereye Sürüklediğinin Göstergesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan zamma tepki gösterdi. Akın, “Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye’yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya’ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye’yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan zamma tepki gösterdi. Akın, "Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye'yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya'ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye'yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi. Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarı zor kış şartlarında vatandaşlarımızı yine karanlık günler yaşatacak. Doğalgaz zamları ne yazık ki durmayacak. Elektrik üretiminde yapılan yüzde 10 oranındaki zam elektrik zamlarının ve ardından da iğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi."

"PLANSIZ PROGRAMSIZ VE RUSYA'YA GÖBEKTEN BAĞLIK BİR ENERJİ POLİTİKASI İLE ENERJİYİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

2021 yılının Ağustos ayı için BOTAŞ'ın belirlediği tarifede bin metreküp doğalgazın 2 bin 60 TL olduğunu hatırlatan Akın, 2022 Ağustos ayında bin metreküp doğalgazın 13 bin 750 TL'ye çıktığına değindi. Akın, "Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye'yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya'ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye'yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor" dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti heyeti Bera Holding'i ziyaret etti AK Parti heyeti Bera Holding'i ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: 'Son Bir Yılda Doğal Gazdaki Yüzde 597 Oranındaki Zam Oranı, Ak Parti İktidarının Türkiye'yi Nereye Sürüklediğinin Göstergesidir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:19:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Akın: "Son Bir Yılda Doğal Gazdaki Yüzde 597 Oranındaki Zam Oranı, Ak Parti İktidarının Türkiye'yi Nereye Sürüklediğinin Göstergesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement