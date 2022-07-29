Akın: "Türk Lirası Değer Kaybettikçe Tavan Fiyat Yukarı Çıkıyor, Elektrik Sektöründe Büyük Bir Ödeme Krizi Yaşanıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte üretim maliyetlerindeki artışı sınırlandırmak amacıyla piyasa takas fiyatına (PTF) getirilen tavan fiyat uygulamasının dört ay içerisinde dördüncü kez değiştiğini belirterek, "Elektrikte tavan fiyat dört ayda yüzde 60 oranında artarak megavatsaat başına 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı. Türk lirası değer kaybettikçe tavan fiyat yukarı çıkıyor, elektrik sektöründe büyük bir ödeme krizi yaşanıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik piyasasında 1 Nisan 2022 tarihinde uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasının her ay değiştiğine dikkat çekti. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle sektörün krize girdiğini söyleyen Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İKTİDAR ELEKTRİKTE ÜRETİM MALİYETLERİNİ KONTROL EDİLEMİYOR"

"İktidar elektrik üretimindeki maliyet artışını frenleyebilmek amacıyla gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle belirlenen piyasa takas fiyatına (PTF) müdahale ederek 1 Nisan 2022 itibarıyla tavan fiyat uygulaması başlatmıştı. Fiyat artışını sınırlamak amacıyla getirilen tavan fiyat uygulaması dört ay gibi kısa bir süre içerisinde 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarılarak yüzde 60 oranında arttı. İktidar; sınırlandırılmak istenilmesine karşın elektrikte üretim maliyetlerini kontrol edemiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın temel nedeni Türk lirasındaki değer kaybıdır.

"İKTİDAR HER AY PTF FİYATINI ARTIRARAK ELEKTRİK MALİYETLERİNİ DE ARTIRMAKTADIR"

PTF tavan fiyatı 1 Nisan 2022'de bir megavatsaat başına ithal girdili santrallerde 2 bin 500 lira, yenilenebilir ve yerli santrallerde ise bin 200 lira olarak belirlenmişti. Tavan fiyat; 19 Mayıs 2022 tarihinde 2 bin 750 liraya çıkarılırken; 1 Haziran 2022 itibarıyla de 3 bin 200 liraya yükseldi. 1 Temmuz 2022 itibarıyla 3 bin 750 liraya çıkarılan PTF tavan fiyatı son olarak 1 Ağustos 2022 itibarıyla 4 bin lira olacak. Yanlış para politikasıyla Türk lirasının değer kaybetmesine neden olan iktidar her ay PTF fiyatını artırarak elektrik maliyetlerini de artırmaktadır.

"ENERJİ SEKTÖRÜ YAKLAŞIK 10 YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR ÇIKMAZA GİRDİ"

AK Parti'nin enerji alanında uyguladığı yanlış politikalar; fahiş oranda yükselen faturaların yanı sıra enerji sektöründe büyük bir batak yarattı. AK Parti'nin ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle özelleştirdiği enerji sektörü yaklaşık 10 yıl içinde büyük bir çıkmaza girdi. Özelleştirilen şirketler kamuya iletim bedelini ödeyemezken; TEİAŞ'ın da özel santrallere kapasite destekleme mekanizması kapsamındaki ödemeleri yapamadığı belirtiliyor. Enerji sektöründe görevli tedarik şirketlerinin; elektrik üretim maliyetleri ile ulusal tarife arasından kaynaklı fark nedeniyle Mayıs 2022'ye kadar 23 milyar lira tutarında borçlandığı ifade ediliyor. Elektrik üretim maliyetlerinin düşmemesi durumunda yılsonuna kadar şirketlerin toplam 50 milyar lira tutarında borçlanacağı tahmin ediliyor. Bu durum, AK Parti iktidarının 20 yıldır aldığı yanlış kararlarla, enerji sektörünü borç batağına sürüklemesinin, temel bir hak olmasına karşın milyonlarca vatandaşa ise enerji yoksulluğu yaşatmasının göstergesidir. İktidarın aldığı bu kararlar nedeniyle ne faturalar düşüyor ne de sektör Türkiye'de arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor."