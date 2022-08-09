Ahmet Akın: "Eüaş Zarar Ettirilecek, Elektrim Üretim Maliyetindeki Artışın Yükü Hazineden Karşılanacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilk kez alınan bir kararla EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine çok düşük fiyattan elektrik satmasının kararlaştırıldığını belirterek, "EÜAŞ, hem sahip olduğu kamu santralleriyle ürettiği elektriği hem de ihaleyle piyasadan yüksek bedelle alacağı elektriği görevli tedarik şirketlerine sabit ve ucuz fiyattan satacaktır. Piyasadan kilovatsaatini 4 lira olan elektriğin görevli tedarik şirketlerine 1 lira 10 kuruştan satmasıyla EÜAŞ zarar ettirilecek, elektrik üretim maliyetindeki artışın yükü vatandaşların vergileriyle oluşan hazineden karşılanacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK'nın kararıyla elektrikte artan maliyet yükünün özel şirketlerin kollanarak bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) yükleneceğini belirtti. Akın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:

"KRİZİN NEDENİ YANLIŞ ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI: Türkiye'de bugün enerji sektörünün içinde bulunduğu krizin temel sebebi iktidarın 10 yıl önce hayata geçirdiği yanlış özelleştirme politikalarıdır. 2013 yılına kadar yapılan özelleştirmelerle görevli tedarik şirketleri ile dağıtım şirketleri tüzel olarak ayrı şirketler olmasına karşın büyük oranda aynı şirket bünyesinde çalışan iki ayrı firma olarak çalışmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda Türkiye genelinde 21 farklı bölgede görevli tedarik şirketleri piyasadan satın aldığı elektriği yine büyük oranda kendilerine ait olan dağıtım şirketleri üzerinden tüketicilere iletmektedir.

PİYASA İLE TARİFE ARASINDA BÜYÜK FARK OLUŞTU: Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle elektrik üretim maliyetinde yaşanan artış görevli tedarik şirketleri ile dağıtım şirketlerinin bir süredir finansal sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Bunun üzerine AK Parti iktidarı; elektrik üretim maliyetlerindeki artışı engellemek için Nisan 2022'de piyasa takas fiyatına (PTF) tavan fiyat uygulaması başlatmıştır. Nisan ayında bir megavatsaat başına 2 bin 250 lira olarak başlayan tavan fiyat uygulaması 1 Ağustos itibarıyla megavatsaat başına 4 bin TL'ye kadar çıkmıştır. Böylece özel şirketlere ait elektrik üretim santrallerin piyasaya kilovatsaat başına en fazla 4 liraya satış yapmaları sağlanmıştır. Ancak bu durum her ne kadar sınırlandırılmak istense de Türk lirasında değer kaybı sürdükçe ulusal tarife ile piyasa fiyatı arasında devasa bir farkın oluşmasına neden oldu.

İKTİDAR KRİZİN FATURASINI KAMUYA KESTİ: Yanlış özelleştirme politikaları nedeniyle bugün yaşanılan söz konusu krizin faturası; EPDK kararıyla doğrudan kamuya yıkılmıştır. Bu kapsamda EPDK tarafından ilk kez alınan bir kararla EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine çok düşük fiyattan elektrik satması kararlaştırılmıştır. Kararla; EÜAŞ'ın 21 görevli tedarik şirketine bir kilovatsaati 110,0321 kuruştan elektrik satması düzenlenmiştir. Buna göre EÜAŞ, hem sahip olduğu kamu santralleriyle ürettiği elektriği hem de ihaleyle piyasadan yüksek bedelle alacağı elektriği görevli tedarik şirketlerine sabit ve ucuz fiyattan satacaktır. Piyasadan kilovatsaatini 4 lira olan elektriğin görevli tedarik şirketlerine 1 lira 10 kuruştan satmasıyla EÜAŞ zarar ettirilecek, elektrik üretim maliyetindeki artışın yükü vatandaşların vergileriyle oluşan hazineden karşılanacaktır."