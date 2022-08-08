Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde

08.08.2022 13:28
Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu savunarak, “Türkiye’nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu savunarak, "Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yenilebilir enerji sektörü yatırımcılarından şikayetler geldiğini, sektör temsilcilerinden EPDK'nın yenilebilir enerji sektörüne yeni bir darbe vuracak hazırlık yaptığını öğrendiklerini kaydetti. Akın, EPDK'nın Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlandığını, bu değişiklikle kendi elektriğini üretmek için yatırım yapanların ürettikleri fazla elektriği sisteme bedava aktarmak zorunda kalacağını belirtti. EPDK'nın AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu öne süren Akın'ın açıklaması şöyle:

"EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik hükmünün taslağı, '12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji, YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra hükmü, kurulu gücü 50 (veya 100) kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir' şeklinde belirlenmiş durumda.

"BU YÖNETMELİK HÜKMÜ EPDK TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞÜ KONULDUĞU TAKDİRDE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLAR BİR ANDA DURACAKTIR"

Bu yönetmelik hükmü EPDK tarafından yürürlüğü konulduğu takdirde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar bir anda duracaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin elektrik üretimi projeleri gerçekleştirmesini ve bu projelerde finansman erişimini sağlayan bu düzenleme EPDK tarafından kaldırılmak istenmektedir. Üstelik hazırlanan yeni düzenlemenin kabul süreci tamamlanmış tesisleri de kapsayacak şekilde hazırlanması ciddi mağduriyetlere, kazanılmış hak ihlali sebebiyle hukuki sorunlara ve en önemlisi sektörde geleceği de etkileyen güven kaybına yol açacaktır.

"EPDK, YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE DARBE VURACAK HAZIRLIKLAR PEŞİNDE"

Yenilenebilir enerji üreticilerine 'artık üretme' diyen bu düzenleme, doğal gaz ve ithal kömür ile elektrik üretiminin önünü açan, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını artıracak AK Parti iktidarının milli ve yerli olmayan düzenlemelerinden biridir. 'Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisi kurmayın' diyen AK Parti iktidarı, Türkiye'yi enerji buhranına mahkum eden anlayışını sürdürmektedir. Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde. Elektrik fiyatlarının artışına kadar uzanan bir dizi olumsuz tabloyu da beraberinde getirecek bu düzenlemeden yol yakınken bir an önce vazgeçilmelidir. Yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapan girişimcileri cezalandıracak uygulamalarda derhal yürürlükten kaldırılmalıdır."

YORUMLAR
500
Ahmet Akın: 'Türkiye'deki Enerji Enflasyonu AB Ortalamasının 3 Katı!' Ahmet Akın: 'Türkiye'deki Enerji Enflasyonu AB Ortalamasının 3 Katı!' EPDK 13 şirkete lisans verdi EPDK 13 şirkete lisans verdi
Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
12:00 Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
12:32 Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 13:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement