Ahmet Akın: "Yaşanan Gelişmeler Üzerine Ak Parti Akkuyu'nun Rusya'ya Ait Olduğunu Söylemek Zorunda Kalmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamayla 'Projenin sahibi Rusya Federasyonu'na ait burada kurulmuş olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali' ifadesiyle proje üzerinde yerli ve milli olmadığını ifade etmiştir. AK Parti iktidarı; yapılış modeliyle dünya üzerinde bir örneği daha olmayan Akkuyu'nun yerli ve milli olduğu söylemiyle algı oluşturmaya çalışırken; yaşanan bu gelişmeler üzerine projenin Rusya'ya ait olduğunu söylemek zorunda kalmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) ilgili gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FATİH DÖNMEZ PROJE ÜZERİNDE YERLİ VE MİLLİ OLMADIĞINI İFADE ETMİŞTİR"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamayla 'Projenin sahibi Rusya Federasyonu'na ait burada kurulmuş olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali' ifadesiyle proje üzerinde yerli ve milli olmadığını ifade etmiştir. AK Parti iktidarı; yapılış modeliyle dünya üzerinde bir örneği daha olmayan Akkuyu'nun yerli ve milli olduğu söylemiyle algı oluşturmaya çalışırken; yaşanan bu gelişmeler üzerine projenin Rusya'ya ait olduğunu söylemek zorunda kalmıştır.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AKKUYU ZİYARETİYLE İLGİLİ KAMUOYUNA TEK BİR AÇIKLAMA YAPILMAMASI MANİDARDIR"

Akkuyu'da sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki olmadığını savunan Türk şirketi konuyu Londra'daki tahkim mahkemesine götüreceğini duyurmuştur. Buna göre Türkiye sınırları içerisinde, kendi topraklarımızda inşaatı devam eden santraldeki anlaşmazlıklarla ilgili Londra'daki mahkemeler karar verecektir. Bu gelişmeler yaşanırken; her programı canlı yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başındaki Akkuyu ziyaretiyle ilgili kamuoyuna tek bir açıklama yapılmaması manidardır. Cumhurbaşkanı'na eşlik eden Enerji Bakanı da bu konudaki sorulara detay vermenin uygun olmadığını söylemektedir. İktidar temsilcileri Rus ve Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için görüşme ve çalışmaların devam ettiğini söyleyerek uluslararası tahkim sürecini engellemek istemektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce 'söke söke alırlar' diyerek Akkuyu'da olduğu gibi gelir garantili projelerde uluslararası tahkimi savunurken, şimdi de uluslararası tahkim sürecini durdurmak için devreye girdiği konuşulmaktadır. Başka bir deyişle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışlığına dikkat çektiği bu uluslararası tahkim uygulamasını bugün AK Parti iktidarının da karşı çıktığı ifade edilmektedir."