Ahmet Akın: "5 Milyon Ailenin Faturasını Ödeyemediği İçin İcralık Olması Ak Parti'nin Türkiye'yi Yönetemediğinin Açık Bir Göstergesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin icra borçlarının tasfiyesiyle ilgili açıklamasına ilişkin "5 milyon ailenin faturasını ödeyemediği için icralık olması AK Parti'nin artık Türkiye'yi yönetemediğinin çok açık bir göstergesidir. 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriği, yaklaşık 1 milyon abonenin de doğalgazı kesilerek toplam 4,5 milyon aboneye enerji kesintisi uygulanmıştı. 2022 yılına ilişkin veriler ise yılbaşından bu yana gizleniyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Akın, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"TEMEL BİR HAK OLAN ENERJİYE ERİŞİM ARTIK LÜKS HALİNE GELDİ"

"AK Parti iktidarı kendi yarattığı tahribatı itiraf etmek zorunda kalarak 5 milyon ailenin doğalgaz, elektrik ve su faturası kaynaklı borçlarından dolayı başlatılan icranın düşüleceğini açıkladı. Bu durum, Türkiye'de gizlenmek istense de enerji yoksulluğunun geldiği boyutu gözler önüne seriyor. Temel bir hak olan enerjiye erişim artık AK Parti'nin yanlış politikaları ve art arda yapılan fahiş zamlarla Türkiye'de lüks haline geldi.

"AK PARTİ BU DURUMUN GÖRÜNÜR OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN YASAYA AYKIRI BİR ŞEKİLDE VERİLERİ GİZLİYOR"

5 milyon ailenin faturasını ödeyemediği için icralık olması AK Parti'nin artık Türkiye'yi yönetemediğinin çok açık bir göstergesidir. 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi, yaklaşık 1 milyon abonenin de doğalgazı kesilerek toplam 4,5 milyon aboneye enerji kesintisi uygulanmıştı. 2022 yılına ilişkin veriler ise yılbaşından bu yana gizleniyor. Milyonlarca vatandaşımız yalnızca 2022 yılında yapılan fahiş zamların ardından artan enflasyonla birlikte faturasını ödeyemez duruma geldi. AK Parti bu durumun görünür olmasını engellemek için yasaya aykırı bir şekilde bu verileri gizliyor.

"NEBATİ'NİN FATURALAR DOLAYISIYLA 5 MİLYON AİLENİN İCRALIK OLDUĞUNU SÖYLEMESİ MIZRAĞIN ÇUVALA SIĞMADIĞINI GÖSTERDİ"

Bazı bakanlar sözde desteklerle en ucuz doğalgaz ve elektriğin Türkiye'de olduğunu iddia ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin faturalar dolayısıyla 5 milyon ailenin icralık olduğunu söylemesi mızrağın artık çuvala sığmadığını gösterdi. Başka bir deyişle; 5 milyon aile için hayata geçirileceği belirtilen söz konusu düzenleme aynı zamanda AK Parti yetkililerinin doğalgaz ve elektriğin ucuz olduğu söyleminin de tamamen bir aldatmaca olduğu ortaya çıkardı.

"CHP İKTİDARINDA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ HİÇBİR NEDENLE KESİNTİ UYGULANMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin itirafından hareketle icra takibi başlatılmayan ama faturasını ödeyemediği için kesinti uygulanan abone sayısının çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. Kesinti uygulanan vatandaşlarımız büyük bir kısmı yasal süresi içerisinde fatura bedelini denkleştirip icra süreci başlamadan borcunu ödüyor. Dünya genelinde yaşanan enerji krizinin arkasına saklanmayı tercih eden iktidar; Türkiye'de yarattığı enerji yoksulluğunun boyutlarını kamuoyuna derhal açıklamalıdır. Yaklaşan kara kış öncesi iktidarın bu adımı icra takibinde olan aileler için yalnızca geçici bir çözüm oluşturacaktır. CHP iktidarında özellikle kış aylarında elektrik ve doğalgazda hiçbir nedenle kesinti uygulanmayacak. AK Parti döneminde fakirleşen vatandaşımızın geliri artacak, enerjiye erişim temel bir hak olarak görülecek."