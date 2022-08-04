Ahmet Akın: "Buradaki Emek Hırsızlığının Sorumlusu Ak Parti İktidarıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, KPSS'nin iptal edilmesiyle ilgili "İstismar etmedikleri hiçbir alan kalmadı. Buradaki emek hırsızlığının sorumlusu, AK Parti iktidarıdır. Evlatlarımızın çalınan yarınlarının hesabını sormak, boynumuzun borcudur ve hesabını soracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un KPSS'nin iptal edildiğini açıklamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Akın'ın açıklaması şöyle:

"KPSS skandalıyla birlikte gece yarısı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınıp yerine atanan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS'yi iptal etti. Gelinen nokta, çok ama çok acı bir tabloyu ortaya koyuyor. Ülkemizin, nasıl bir iktidarın elinde savrulduğu gerçeği ve bu gerçeğin hepimizin yüreklerini yaktığını ortaya koyuyor. Nasıl yakmasın ki? Varını yoğunu evlatları için feda eden anne ve babalar, gece gündüz demeden emek harcayıp, bir iş umudu yeşertip geleceğe hazırlanan evlatlarımız söz konusu.

"EVLATLARIMIZIN ÇALINAN YARINLARININ HESABINI SORMAK, BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Çalınan sorular mı sadece? Hayır. Ülkemizin teminatı evlatlarımızın geleceği çalınıyor. Ayrıca bu hırsızlıklar, bu skandallar ilk de değil. İstismar etmedikleri hiçbir alan kalmadı. Buradaki emek hırsızlığının sorumlusu, AK Parti iktidarıdır. Evlatlarımızın çalınan yarınlarının hesabını sormak, boynumuzun borcudur ve hesabını soracağız."