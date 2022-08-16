Ahmet Akın: "Yerli Yatırım Diye Süper Teşvik Alan, Üretim Kapasitesi İki Katına Çıkarılan Fabrikayı Satmak Tam Bir İkiyüzlülüktür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerli yatırım olacağı gerekçesiyle 2019 yılında devlet teşvikiyle kurulan ve 2021 yılında da teşvik kapsamı genişletilerek üretim kapasitesi iki katına çıkarılan Kalyon'a ait güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin yabancılara satılmasına tepki gösterdi. Akın, "Yerli yatırım diye süper teşvik alan, bir yıl önce verilen teşvik kapsamı genişletilerek üretim kapasitesi iki katına çıkarılan fabrikayı satmak tam bir ikiyüzlülüktür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, devlet teşvikiyle yapılan Kalyon'a ait güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin satılmasına tepki gösterdi. Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"2021 YILINDA GENİŞLETİLEREK ÜRETİM KAPASİTESİ DE 500 MEGAVATTAN 1000 MEGAVATA ÇIKARILMIŞTI"

"AK Parti iktidarı, yüzde 100 vergi indiriminden, 10 yıl boyunca sigorta priminin kısmen karşılanmasına, yatırım için hibe verilmesinden, yüzde 50 enerji indirimine kadar sağlanan pek çok destekle kurulan Kalyon'a ait güneş paneli fabrikasına sağlanan olağanüstü imkanları 'üretimin yerli ve milli olacağı' vaadiyle savunmuştu. Yerli ve milli algısıyla 2019 yılında olağanüstü desteklerle kurulan fabrikaya verilen teşvikin kapsamı 2021 yılında genişletilerek üretim kapasitesi de 500 megavattan 1000 megavata çıkarılmıştı.

"YERLİ VE MİLLİ OLACAĞI VAADİYLE KALYON'A VERİLEN TEŞVİKLERİN SEKTÖRDE BİR ÖRNEĞİ DAHA YOKTUR"

2021 yılında iki katına çıkarılan toplam kapasitenin yarısının bir yıl sonra yabancılara satılması iktidarın yerli ve milli üretim olacağı söylemiyle verdiği süper teşvikleri de tekrar gündeme getirmiştir. Yerli ve milli olacağı vaadiyle Kalyon'a verilen teşviklerin sektörde bir örneği daha yoktur. Devletin kısıtlı imkanlarının plansız ve programsız bir şekilde dağıtıldığının çok açık bir örneğidir. Başka bir deyişle yerli ve milli olacağı iddiasıyla bugüne kadar görülmemiş düzeyde önce teşvik verilmesi, ardından fabrikanın yarısının yabancılara satılması tam bir ikiyüzlülüktür. Türkiye'nin yerli enerjiye yönelik yapacağı yatırımlar büyük önem taşımaktadır. İktidarın yerli olacağı vaadiyle devletin imkanlarıyla kurulan fabrikanın yabancılara satılması Türkiye'nin enerji yatırımında dışa bağımlılığını sürdürecektir.

"OLAĞANÜSTÜ DESTEKLERLE KURULAN VE YÜZDE 50'Sİ YABANCILARA SATILAN FABRİKA"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kalyon'a söz konusu proje kapsamında verilen olağanüstü desteklerle kurulan ve yüzde 50'si yabancılara satılan fabrikaya sağlanan devlet desteği şöyle sıralanmaktadır:

Yüzde 100 vergi indirimi. Yüzde 70 yatırıma katkı oranı. Yüzde 100 yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılması. Tutar sınırı olmaksızın 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği. 10 yıl boyunca gelir vergisi stopojı desteği. Azami 57 milyon TL olmak üzere nitelikli personel desteği (147 nitelikli personele yönelik) 300 milyon TL'yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı ya da hibe desteği. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 240 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sinin karşılanması. Tesise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve KDV iadesi verilmesi."