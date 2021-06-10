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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü"

10.06.2021 11:55
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin açılışı için 2012'den bu yana 6 kez tarih verildiğini ifade ederek "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin açılışı için 2012'den bu yana 6 kez tarih verildiğini ifade ederek "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü." eleştirisinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Akın, Ankara-Sivas YHT projesiyle ilgili rapor hazırladı.

Raporunda projeyle ilgili ilki 2007'de olmak üzere bugüne kadar pek çok ihale yapıldığını, yanlış planlama nedeniyle inşaat devam ederken güzergahın değiştirildiğini öne süren Akın, "YHT projesi iktidarın plansızlığının ve kamu parasını nasıl savurduğunun en açık örneğidir." görüşünü savundu.

Projenin inşaatına 2008'de başlandığını aktaran Akın, güzergahın değişmesi nedeniyle 10 bin 618 metre olan tünel boyutunun 43 bin 742 metreye, 2 bin 730 metre olan viyadük boyutunun da 11 bin 263 metreye çıktığını anlattı.

Hattın yapımında yaşananların büyük bir kamu zararı ve zaman kaybına neden olduğu iddiasında bulunan Akın, proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamanın bugünkü değere göre 10 milyar liranın üzerinde hesaplandığını ileri sürdü.

Hattın bir bölümü henüz tamamlanmadan eski raylı sistem üzerinden çalışmasına karar verildiğini ve proje bitmeden eylül ayında açılışın yapılması için hazırlıklara başlandığını anlatan Akın, projenin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Ankara- Kırıkkale arasında mevcut konvansiyonel hattın kullanılacağını, buna göre Ankara-Sivas arasında çalışacak hızlı trenlerin hattın yaklaşık beşte birlik bölümünde eski raylar üzerinde yol alacağını kaydetti.

Hattın ilk olarak 2012'de hizmete açılacağının duyurulduğunu, ilk duyuruyla birlikte bugüne kadar 6 kez açılış için tarih verildiğini ifade eden Akın, "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Yılan, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: 'Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü' - Son Dakika


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