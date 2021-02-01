CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "doğal gaz zammı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "doğal gaz zammı" açıklaması Açıklaması

01.02.2021 11:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, doğal gaz fiyat tarifelerinde, konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında 1 Şubat itibarıyla yüzde 1 oranında zam yapıldığını anımsattı.

Bunun 30 gün içinde yapılan ikinci zam olduğunu, iktidarın 5 ay önce Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili vatandaşlara verdiği müjdenin ortada olduğunu bildiren Akın, "Vatandaşlarımız salgın koşullarında doğal gazda verilen müjdelerin yansıması olarak faturaların düşmesini beklemektedir. İktidarın vatandaşlara verdiği müjde, doğal gaz zammının otomatiğe bağlanması olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan rezervle ilgili maliyet hesaplaması ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmadığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar yapılmadan gazın vatandaşın kullanımına sunulacağı algısını yaratmak en basit anlamla vatandaşları kandırmaktır. Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır. Sayın Enerji Bakanı iki hafta önce doğal gaz tüketiminde rekor kırılmasıyla övünürken, rekor oranda gelmeye başlayan faturalar ısınmak isteyen vatandaşlarımızda soğuk duş etkisi yaratmaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Karadeniz, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'doğal gaz zammı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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