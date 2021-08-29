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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik tüketim desteğine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik tüketim desteğine ilişkin açıklama Açıklaması

29.08.2021 12:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik tüketim desteğine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektriğe her ay zam üstüne zam yapıldığını öne sürerek, "Sayın Bakan, ihtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 2,9 milyar lira destek verilmesini adeta bir lütuf gibi duyururken özel elektrik üretim şirketleri ile özel elektrik dağıtım şirketlerine ödenen...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektriğe her ay zam üstüne zam yapıldığını öne sürerek, "Sayın Bakan, ihtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 2,9 milyar lira destek verilmesini adeta bir lütuf gibi duyururken özel elektrik üretim şirketleri ile özel elektrik dağıtım şirketlerine ödenen tutarları neden açıklamıyor?" ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına ilişkin iddialarının ardından verileri açıkladığını bildirdi.

Elektrik tüketim desteğinden kaç hanenin yararlandığı konusunda bugüne kadar pek çok kez başvurmalarına karşın hiçbir yanıt verilmediğini belirten Akın, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Haziran ve Nisan 2020'de iki defa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ise mayıs ayında bir defa elektrik tüketim desteğiyle ilgili önerge verdiklerini kaydetti.

Akın, "Hem Bilgi Edinme Yasası kapsamında hem de soru önergeleriyle yaptığımız başvurulara yasal süreleri dolmasına karşın hiçbir yanıt veremediler. Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımızın sesi olunca açıklamak zorunda kaldılar. Temel bir hak olan enerji faturalarına her ay zam üstüne zam yapıldı. Ekonomi değil, faturalar şahlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık'ın 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 2019'dan beri 2,9 milyar lirayı aşkın elektrik tüketim desteği verildiğine ilişkin açıklamasını anımsatan Akın, "Sayın Bakan, ihtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 2,9 milyar lira destek verilmesini adeta bir lütuf gibi duyururken özel elektrik üretim şirketleri ile özel elektrik dağıtım şirketlerine ödenen tutarları neden açıklamıyor?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik tüketim desteğine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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