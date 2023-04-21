Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! CHP'den çok konuşulacak doğal gaz vaadi

Karadeniz doğal gazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlandı. Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen, mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazın 1 yıl, ısınma dahil doğal gaz tüketiminin ise 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Bu müjdelerin ardından CHP'den yeni bir vaat geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz gazının Türkiye'nin gücü olduğunu belirterek, buradaki doğal gazın millet için kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarını yaptıklarını duyurdu.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA SOĞUKTA GİRMEYECEK"

İktidara geldiklerinde, bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gazı vatandaşa ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti: "Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek. Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz.

"ENERJİ HİZMETİ ÖDENEBİLİR OLACAK"

Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji hizmeti kaliteli ve kesintisiz, ödenebilir olacak. Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere doğal gaz konut tarifesinde nitelikli indirimler yapacağız."