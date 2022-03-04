CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu

04.03.2022 13:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Elektrik dağıtım şirketinin kentteki yatırımlarının fiziki, teknik ve ekonomik anlamda denetlenmesi gerekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Elektrik dağıtım şirketinin kentteki yatırımlarının fiziki, teknik ve ekonomik anlamda denetlenmesi gerekiyor." dedi.

Akın, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Isparta'daki yoğun kar yağışının ardından kentte yeniden elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrünün 25 ile 30 yıl arasında değiştiğini belirten Akın, "Şebekelerin ömrünü uzatmak ve bu süreçte kaliteli dağıtım sağlamak için periyodlarla bakım onarım yapılması gerekir, bunlar süreci uzatır. Elektrik dağıtım şirketinin kentteki yatırımlarının fiziki, teknik ve ekonomik anlamda denetlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sahada sorunun giderilmesi için emek veren çalışanlara teşekkür eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerinin yapamadıklarını bir an önce çözmek için uğraşıyorlar ama beyhude çünkü sistem çökmüş. Sistem çöktüğü için de kamuoyu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bu soruların ve sonuçlarının neticelerini bekliyor. Gerçekten baktığımızda Isparta'mızda yaşanan büyük bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin bedelini, ödemesi gerekenler değil, Ispartalı vatandaşlar ödüyor. Her şeyin başı planlı, programlı, öngörülü enerji politikalarıdır. Geldiğimiz noktada geçen yıl 200 bin hanenin üzerinde elektrik kesintisi yaşandı. Bu yıl Türkiye'de, Isparta'da skandallar üstüne skandallar yaşandı. Bu açık ve net gösteriyor ki AK Parti iktidarı vatandaşı müşteri gibi görüyor, faturaları ödettiriyor. Bakım onarımı yapmadığı gibi denetlemiyor. Sorumluluk sahipleri bir an evvel gereği olan istifa mekanizmasını çalıştırmalı ve Ispartalı vatandaşlarımızın mağduriyetlerini de derhal giderilmelidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, elektrik kesintileriyle ilgili konuştu - Son Dakika


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