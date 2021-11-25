CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Nevşehir'de konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkabilmesi için erken seçime gidilmesi gerektiğini savunarak, "Bunu isteyen ve dillendiren milletimizin ta kendisidir. Her zaman söylüyoruz, milletimiz sandık istiyor, kaçmaya hiç gerek yok." dedi.

Akın, partisinin bir grup milletvekili ile geldiği Nevşehir'de, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığını, bu durumun da vatandaşı olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaç maddelerini daha ucuza alabilmek için kuyruklara girmek zorunda kaldığını savunan Akın, şunları kaydetti:

"Türkiye, ekonomik anlamda tam bir yangın yeri. Nevşehirliler de bu yangını gayet içten hissediyorlar. Türk lirası dünyadaki bütün paraların karşısında maalesef değer kaybediyor. Öyle bir durumdayız ki güneş görmüş kar gibi eriyen bir paramız var. Bunu herkes görüyor ve hissediyor, tek görmeyen kim? Maalesef AK Parti iktidarı. Israrla söylüyoruz, bu millete ekonomik buhran yaşatıyorsunuz diyoruz. Bunun olmaması için çözüm önerilerimizi aylardır, yıllardır madde madde tekrarlıyoruz. O koltuklarda AK Parti'nin hala oturmasının bu krizi daha da büyüteceğini, Türkiye'yi yönetemediklerini her fırsatta söylüyoruz. Yanlış kararları göz göre göre alıyorlar. Bedelini de maalesef 83 milyon vatandaşımız ödüyor. Her şeye zam geliyor, pahalılık, işsizlik ve yoksulluk AK Parti iktidarının sonucudur."

Dövizdeki yüksek kurun vatandaşa zam olarak yansıdığını ifade eden Akın, zamlardan tüm sektörlerin etkilendiğini belirtti.

CHP kadrolarının çözüm önerileriyle göreve hazır olduğunu dile getiren Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarklar dönmüyor. Üreticimizde sıkıntı var. Pahalılık diz boyu. İlaç ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar var. Plan, program olması gerekirken maalesef bu iktidarda plan da program da yok. Türkiye'nin içine düşürülen sıkıntıdan çıkabilmesi için derhal ve acilen sandığa ihtiyaç var. Bunu isteyen ve dillendiren milletimizin ta kendisidir. Her zaman söylüyoruz, milletimiz sandık istiyor, kaçmaya hiç gerek yok. Ülkemizin yeni kural, kurum ve kadrolara ihtiyacı var. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni kadrolarımızla ülkemizin tüm sorunlarına karşı çözüm önerilerimizle hazırız. Asla umutsuz değiliz. Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Burada, güzel Nevşehir'den hep birlikte söz veriyoruz, iktidara geldiğimizde ülkemizin zenginliklerini faizci lobilere asla teslim etmeyeceğiz."

Toplantının ardından Akın kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi, milletvekilleri de gruplara ayrılarak ilçe ve beldelerde esnaf ziyareti yaptı.