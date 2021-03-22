CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "YHT'ler değil, maliyetleri yüksek hızla artıyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "YHT'ler değil, maliyetleri yüksek hızla artıyor"

22.03.2021 12:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerinde hızla artan maliyetlerin bütçede "adeta kara deliğe dönüşeceğini" öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerinde hızla artan maliyetlerin bütçede "adeta kara deliğe dönüşeceğini" öne sürdü.

Akın, yazılı açıklamasında, 2020 yılı yatırım programında öz kaynak ile hazırlanan pek çok YHT projesinin, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne (AYGM) devredildiğini anımsattı.

TCDD tarafından öz kaynak kullanılarak yapılması planlanan projelerin, AYGM'ye devredilirken finansmanının dış kredi olarak belirlenmesinin maliyetleri rekor oranda yükselttiğini savunan Akın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Vatandaşlarımızın işini ve aşını kaybettiği bir dönemde iktidarın YHT'lerin finansmanını dış kredilerle karşılamayı tercih etmesi, projelerin toplam maliyetlerini katladı. YHT projelerinde trenler değil, maliyetler yüksek hızla artıyor. Bu artışlar bütçede adeta kara deliğe dönüşecek. Pek çok projedeki artış, yalnızca bir yılda 3 ile 5 kat arasında gerçekleşti. Bu kadar yüksek bir artış, ortada ya büyük bir beceriksizlik olduğunu ya da büyük bir rant olduğunu gösteriyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, TCDD bünyesinde 2020'de 7 milyar 125 milyon 69 bin lira maliyetle yer alan Ankara- İzmir Projesi'nin 2021'de bir kısmının TCDD'de bırakılırken, bir kısmının ise AYGM'ye devredildiğini belirtti.

Akın, devir kapsamında çeşitli projeler için maliyetlerin arttığını, Yerköy- Kayseri Projesi'nin maliyetinin bir yılda 3 kat, Gebze-Sabiha Gökçen-Havalimanı- Halkalı Projesi'nin maliyetinin 3,2 kat, Aksaray-Ulukışla-Yenice Projesi'nin toplam maliyetinin ise 3,4 kat artış gösterdiğini bildirdi.

CHP'li Ahmet Akın, "2020 yılında TCDD'de bünyesindeki 6 farklı YHT projesinin toplam maliyeti yatırım programında 36 milyar 540 milyon 811 bin lira olarak hesaplanıyordu. 2021 yılında söz konusu 6 proje kısmen ya da tamamen AYGM'ye revize edilerek devredilince, ilgili projelerin toplam maliyeti 133 milyar 940 bin 658 bin liraya çıktı. Buna göre 6 proje için ortalama artış bir yılda 3,66 kat oldu." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Yatırım, Yht, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: 'YHT'ler değil, maliyetleri yüksek hızla artıyor' - Son Dakika


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