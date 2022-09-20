Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Toki Konutları' Sorusu: "2019 Yılında Türkiye Genelinde Yapılacağı Söylenen 100 Bin Konuttan Ne Kadarı Yapılmış ve Hak... - Son Dakika
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Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Toki Konutları' Sorusu: "2019 Yılında Türkiye Genelinde Yapılacağı Söylenen 100 Bin Konuttan Ne Kadarı Yapılmış ve Hak...

20.09.2022 11:59
Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Toki Konutları' Sorusu: "2019 Yılında Türkiye Genelinde Yapılacağı Söylenen 100 Bin Konuttan Ne Kadarı Yapılmış ve Hak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2019 yılında Türkiye genelinde başlatılan konut kampanyası kapsamında, Kahramanmaraş'ta düşük faiz imkanıyla vatandaşa sözü verilen konutların yapılmamasını TBMM gündemine taşıdı. Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “2019 yılında Türkiye genelinde yapılacağı söylenen 100 bin konuttan ne kadarı yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2019 yılında Türkiye genelinde başlatılan konut kampanyası kapsamında, Kahramanmaraş'ta düşük faiz imkanıyla vatandaşa sözü verilen konutların yapılmamasını TBMM gündemine taşıdı. Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "2019 yılında Türkiye genelinde yapılacağı söylenen 100 bin konuttan ne kadarı yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2019 yılında 100 bin toplu konut projesi dahilinde 240 aya varan vade ve 0,49 faiz oranıyla Kahramanmaraşlılara sunulacağı vadedilen Dulkadiroğlu ilçesi 350 konut yapımı projesi başta olmak üzere, temeli atılmamış konutları TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TOKİ, 2019 yılında Türkiye genelinde 100 bin toplu konut projesi başlatmıştı. Bu proje kapsamında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde de 2019 yılında başlattıkları 240 aya varan vade ve isteyene efe tüfe ile isteyene 0.49 faizle 240 ay sabit taksit imkanı ile 350 konut yapılacağı söylenmişti. Ancak bu konutlar yapılmadı. Birçok ilde durum Dulkadiroğlu ilçemizden farklı değildir. TOKİ binlerce vatandaşımızı mağdur etti. Birçok yerde 2019'daki vatandaşlarımıza verilen konut sözü tutulmadan 14 Eylül'de Cumhurbaşkanı yeni konut projesi açıklamıştır."

Öztunç, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"2019 yılında Türkiye genelinde yapılacağı söylenen 100 bin konuttan ne kadarı yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir? 100 bin konut projesinden iptal edilen konut sayısı kaçtır? İptal edilen konut projelerinin iptal edilme gerekçeleri nedir? Birçok ilde 2019 yılında TOKİ tarafından yapılacağı söylenen ve talep toplanan, kura çekimleri tamamlanarak hak sahipleri belli olan ancak hala temeli bile atılmamış konutların durumu ne olacaktır? Hak sahiplerine söz verilen ödeme koşulları geçerli olacak mıdır? Dulkadiroğlu ilçesinde de 2019 yılında kura çekimi tamamlanan ancak yapılacağı yer bile belli olmayan 350 konutluk TOKİ projesi üç yıldan beri neden yapılmamıştır? Hak sahiplerine bu konuda neden tatminkar bir bilgi verilmemektedir? Bu konutları ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz."

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Toki Konutları' Sorusu: '2019 Yılında Türkiye Genelinde Yapılacağı Söylenen 100 Bin Konuttan Ne Kadarı Yapılmış ve Hak... - Son Dakika

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