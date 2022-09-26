Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: "Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz" - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: "Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz"

26.09.2022 15:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in “Bugün karşımızdakiler bocalayıp duruyorlar. Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi’yle beraber, bir ayakları Kandil’de, bir ayakları Washington’da, bir ayakları bilmem nerede” sözlerine, “Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum. Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş Valisi’ne de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma” cevabını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in "Bugün karşımızdakiler bocalayıp duruyorlar. Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi'yle beraber, bir ayakları Kandil'de, bir ayakları Washington'da, bir ayakları bilmem nerede" sözlerine, "Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum. Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş Valisi'ne de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma" cevabını verdi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nin düzenlediği 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Sıkıntılarımız var. Çarşı pazarda sıkıntı var. Dünya yanıyor ama bilin ki Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir fırsat yakaladı. 20 yıldır altyapımızı yapıyoruz, üstyapımızı yapıyoruz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, köylere, mahallelere; dokunmadığımız yer bırakmıyoruz. Cumhur İttifakı'yla da bunu taçlandırdık. Sayın Bahçeli de 'Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir, bu devlet ite kopuğa bırakılmaz' dedi ve Cumhur İttifakı'nı da taçlandırdı. Bugün karşımızdakiler bocalayıp duruyorlar. Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi'yle beraber, bir ayakları Kandil'de, bir ayakları Washington'da, bir ayakları bilmem nerede" demişti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Celalettin Güvenç'in bu sözlerine bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Öztunç, Güvenç'in konuşmasına ilişkin videoyu paylaştı ve şunları kaydetti:

"Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum. Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş Valisi'ne de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: 'Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç'tan Celalettin Güvenç'e: "Oylarınız Düştükçe Deliriyorsunuz, Acziyete Düşüyorsunuz, Ağzınız Bozuluyor, Küfür Ediyorsunuz" - Son Dakika
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