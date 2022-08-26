Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, asbestli savaş gemisi NAE Sao Paulo için verilen söküm izninin iptal edilmesine ilişkin, "Söküm için Brezilya'dan getirilen asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Gündoğdu Meydanı'ndaki eylemde, 'Geldiği gibi gider' demiştim. Gelmeden yolda dönüyor. Başta İzmirliler olmak üzere destek verenlere teşekkürler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı yazılı açıklamada, daha önce İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümüne izin verilen NAE Sao Paulo isimli asbestli savaş gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ali Öztunç, sosyal medya hesabında, Bakan Kurum'un açıklamasını ekleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Söküm için Brezilya'dan getirilen asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Gündoğdu Meydanı'ndaki eylemde, 'Geldiği gibi gider' demiştim. Gelmeden yolda dönüyor. Başta İzmirliler olmak üzere destek verenlere teşekkürler."