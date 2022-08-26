Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur - Son Dakika
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Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur

26.08.2022 20:10
Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, asbestli savaş gemisi NAE Sao Paulo için verilen söküm izninin iptal edilmesine ilişkin, “Söküm için Brezilya’dan getirilen asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Gündoğdu Meydanı’ndaki eylemde, ‘Geldiği gibi gider’ demiştim. Gelmeden yolda dönüyor. Başta İzmirliler olmak üzere destek verenlere teşekkürler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, asbestli savaş gemisi NAE Sao Paulo için verilen söküm izninin iptal edilmesine ilişkin, "Söküm için Brezilya'dan getirilen asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Gündoğdu Meydanı'ndaki eylemde, 'Geldiği gibi gider' demiştim. Gelmeden yolda dönüyor. Başta İzmirliler olmak üzere destek verenlere teşekkürler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı yazılı açıklamada, daha önce İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümüne izin verilen NAE Sao Paulo isimli asbestli savaş gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ali Öztunç, sosyal medya hesabında, Bakan Kurum'un açıklamasını ekleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Söküm için Brezilya'dan getirilen asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Gündoğdu Meydanı'ndaki eylemde, 'Geldiği gibi gider' demiştim. Gelmeden yolda dönüyor. Başta İzmirliler olmak üzere destek verenlere teşekkürler."

YORUMLAR
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Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi Bakan Kurum'dan NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili açıklama Bakan Kurum'dan NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili açıklama
Kaynak: ANKA

Ali Öztunç, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç: Söküm İçin Brezilya'dan Getirilen Asbestli Gemiyle İlgili Alınan Karar Doğru Olmuştur - Son Dakika
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