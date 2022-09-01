Ali Öztunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gece Gece Yağlı Zamları Yapmış. Vicdanın Kurusun Ya"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ilişkin, "Gece yarısı uyumaya hazırlanıyorum, bir baktım Tayyip Erdoğan uyumuyor. Gece gece yağlı zamları yapmış. Doğal gaza yüzde 20, elektriğe yüzde 20 zam yaptı. Vicdanın kurusun ya. Millet zaten inim inim inliyor. Tayyip Erdoğan, sen sarayda yaşıyorsun, elektriğe para vermiyorsun, doğal gaza vermiyorsun. Sanıyorsun ki millet de vermiyor, öyle mi" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektrik ve doğal gaza dün gece yarısı yapılan zamlara tepki gösteren Öztunç, şunları söyledi:

" AK Parti'nin Mersin milletvekili çıktı polise 'şerefsiz' diyor, ağzınızı açmıyorsunuz. AK Parti'nin Tomarza Gençlik Kolu Başkanı bir tane cücük çıkmış, polisin burnunu kırıyor karakolda. 'Görevden aldık, ihraç ettik, hapse atıldı.' Ona o cesareti kim verdi Süleyman Soylu? Sen verdin. Yüzde 40'ın altına düştü AK Parti Kahramanmaraş'ta. 38-39 arasında. Türkiye'de de yüzde 20'nin altına düşecektir, göreceksiniz.

"TAYYİP ERDOĞAN'DAN HABERSİZ KUŞ UÇMAZ SARAYDA"

Ne ararsanız bunlarda var. Rüşvet var. Yolsuzluk var. Hani Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa senden bilinirdi Tayyip Erdoğan? Hani 'Her şeyi ben yaparım' diyordun? Demek ki sen karar vermişsin bu rüşvet işlerine. Tayyip Erdoğan'dan habersiz kuş uçmaz sarayda. Tayyip Erdoğan'dan habersiz rüşvet alamaz danışmanları. Bütün millet bunu görüyor. Bugün belki bunları konuşamayanlar var. Medyada da var. Baskıyla konuşamayanlar var. Ama gün gelecek, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra tarih bugünleri yazarken AK Parti dönemini kara bir dönem yazacak, kapkara bir dönem.

Rüşvet Maraş'ta yok mu belediyelerde? 12 Şubat Belediyesi ile ilgili dosyalar çıkmadı mı? Hemen hakimler, savcılar ayarlandı, konu kapatıldı. O dosya da açılacak iktidarımızda.

Kahramanmaraş, Maraş'ın kurtuluşunda binlerce şehit verdi. Çıkmış diyor ki 'Şehirlerin kutlanmasını yanlış buluyorum. Mermi mi atmışız' diyor. Yazıklar olsun sana be. İsmail Kahraman, sen kimsin ki Maraş'ı, Antep'i diline doluyorsun. Onun ataları Kurtuluş Savaşı'nda kümeste saklandığı için sanıyor ki herkes öyleydi. Benim dedem, Kurtuluş Savaşı'nda gazi oldu. Fesli Kadir vardı, Deli Kadir, 'Yunan galip gelse daha iyi olur' diyordu. Öyle bir hainlik yapmıştı. Onun bıraktığı boşluğu İsmail Kahraman doldurmaya çalışıyor. Böyle bir meczubu Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı olarak kabul edemiyorum.

"GECE GECE YAĞLI ZAMLARI YAPMIŞ. VİCDANIN KURUSUN YA"

Gece yarısı uyumaya hazırlanıyorum, bir baktım Tayyip Erdoğan uyumuyor. Gece gece yağlı zamları yapmış. Doğal gaza yüzde 20, elektriğe yüzde 20 zam yaptı. Vicdanın kurusun ya. Millet zaten inim inim inliyor. Tayyip Erdoğan, sen sarayda yaşıyorsun, elektriğe para vermiyorsun, doğal gaza vermiyorsun. Sanıyorsun ki millet de vermiyor, öyle mi?

"AK PARTİ DEMEK, ZAM DEMEKTİR"

İki de bir çıkıyorlar, 'Karadeniz'de şu kadar metreküp doğal gaz bulduk'. Doğal gaza ayda bir zam geliyor. AK Parti demek, zam demektir. Tayyip Erdoğan demek, zam demektir, zulüm demektir. ya bu kadar zam olur mu ya? Hem 'enflasyonu indireceğim' de hem zam yap. Lafa gelince diyor ki 'Elektrik ve doğal gaza devlet sübvanse yapıyor'. E şimdi zam yaptın. Demek ki devlet artık kendi payını vermeyecek. Hazine bomboş tamtakır. Para kalmadı Hazine'de. Devletin sübvansiyonunu da geri çektin yani. Bu kadar zam yapıyorsan bunun anlamı budur. Ondan sonra çıkıyor AK Partili kadın kolu başkanı, Maraş'ta diyor ki 'Döke saça yaşıyoruz'. Hanımefendi, sen döke saça yaşıyorsun, ya millet? Ekinözü'ne gidelim, Cerit'e gidelim, Afşin'e gidelim. Gidelim, görün bakalım millet nasıl yaşıyor, ne yiyor içiyor."