Ali Öztunç: "Antika Dedikleri Uçakların Ne Kadar Etkili Olduğu Ortaya Çıktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, geçen yıl kullanılmayan Türk Hava Kurumu uçaklarının bu yıl yangın söndürmede etkili olduğunu belirterek, "Antika dedikleri uçakların ne kadar etkili olduğu işte dün bir kez daha ispatlandı, ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılki yangınların sorumlusu Bakan Pakdemirli'dir. Geçtiğimiz yıl bu uçakları kullandırmayan Pakdemirli o yanan ormanların sorumlusudur. Gün gelecek o yanan ormanların hesabını Pakdemirli bu millete verecek" dedi.

Türkiye'nin bir süredir yangınlarla boğuştuğunu belirten Ali Öztunç, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının yangın söndürmedeki etkisine dikkat çekti. THK uçaklarının yangın söndürmedeki etkisini anlatan Öztunç, şunları söyledi:

"O ANTİKA DENİLEN UÇAKLAR BU YIL, DÜN MARMARİS'TE KULLANILDI, KULLANILDIKTAN SONRA YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ"

"Akdeniz çanağındaki Türkiye'de yangınlar maalesef ciğerlerimizi, ormanlarımızı yakıyor. Dün Marmaris'te bir kez daha yangın çıktı ama bu defa büyümeden söndürüldü. Neden mi? Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçakları kullanıldığı için. Hani geçtiğimiz yıl Bakan Pakdemirli bu uçaklar için antika demişti ya, işte o antika denilen uçaklar bu yıl, dün Marmaris'te kullanıldı. Görüntüleri var, kullanıldıktan sonra yangın kısa sürede söndürüldü. Çünkü gidip havalimanından doldurması gerekmiyor suyu, denize iniyor, denizden suyu alıyor hemen yangın bölgesinde yangının üzerine atıyor. Tekrar denize geliyor, denizden suyu alıyor tekrar yangın bölgesine gidiyor suyu atıyor. Yani kısa sürede etkili mücadele, müdahale edebiliyor.

"PAKDEMİRLİ O YANAN ORMANLARIN SORUMLUSUDUR"

Geçtiğimiz yıl bu uçaklar kullanılmış olsaydı işte o zaman geçtiğimiz yıl yanan orman alanı yanmazdı. Geçtiğimiz yıl eğer bu uçaklar kullanılsaydı yüz binlerce hektarlık ormanlık alan yanmazdı. Ama geçtiğimiz yıl 'bunlar antika' dediler, 'siz antikacı mısınız' dediler. Antika dedikleri uçakların ne kadar etkili olduğu işte dün bir kez daha ispatlandı, ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılki yangınların sorumlusu Bakan Pakdemirli'dir. Geçtiğimiz yıl bu uçakları kullandırmayan Pakdemirli o yanan ormanların sorumlusudur. Gün gelecek o yanan ormanların hesabını Pakdemirli bu millete verecek."