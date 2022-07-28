Ali Öztunç: "Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Öztunç: "Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor"

28.07.2022 00:16
Ali Öztunç: "Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti-MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş’ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının Whatsapp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil. Allah göstermesin, büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar, çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti- MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş'ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının Whatsapp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil. Allah göstermesin, büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar, çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Facebook hesabında Kahramanmaraş'ta yaşanabilecek bir deprem öncesi iktidara çağrı yaptı. Öztunç'un mesajı şöyle:

"Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; birkaç gündür memleketimiz maalesef depremlerle sarsılıyor. Günlerdir çok sayıda 1.3 ile 4.6 arası büyüklükte deprem yaşandığını Kandilli rasathanesinin verilerinden görebiliyoruz. Bu bize bir kez daha Kahramanmaraş'ın deprem gerçeğini gösterdi. Ben bu gerçeği daha önce defalarca dile getirdim ve yetkilileri uyardım. Basın toplantısı yaptım söyledim, TBMM'de konuştum anlattım.

Bir an evvel Kahramanmaraş'ın yapı stoku çıkartılmalıdır. Depreme dayanıklı olmayan yapılar tespit edilmelidir. Güçlendirmeler yapılmalıdır. Deprem öncesi tedbirler alınmalı, deprem anı İçin bilgilendirme yapılmalı ve deprem sonrası İçin hazırlıklı olunmalıdır dedim. Ama maalesef Kahramanmaraş'ı yöneten anlayış kulağının üstüne yatmaktadır. Hiçbir şeyi umursamıyorlar para dışında. Örnek mi? Deprem fay hattı üzerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ni yaptırdılar.

"AK PARTİ-MHP KOALSİYON HÜKÜMETİ KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM GERÇEĞİ İLE İLGİLİ KILINI KIPIRDATMIYOR"

Bazı AK Partili yöneticiler, ağalar daha da çok zengin olsun diye bunu yaptılar. Etmeyin eylemeyin dedik dinlemediler, şimdi 4.6 büyüklüğündeki depremde hastanede çatlaklar oluştu, kolonlar zarar gördü. ve maalesef hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti- MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş'ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının Whatsapp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil.

Ben bu gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Allah göstermesin büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir. Ben uyarıyorum. Sorumluluğumun gereği olarak görevimi yapıyorum. Şehri yönettiğini zanneden beceriksizler de artık harekete geçmeli ve ciddi, somut çalışmalar yapmalıdır."

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem (2) Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem (2) Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık' Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık'
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş, AK Parti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 00:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Öztunç: "Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement