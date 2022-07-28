Ali Öztunç: "Ak Parti-Mhp Koalsiyon Hükümeti Kahramanmaraş'ın Deprem Gerçeği ile İlgili Kılını Kıpırdatmıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti- MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş'ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının Whatsapp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil. Allah göstermesin, büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar, çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Facebook hesabında Kahramanmaraş'ta yaşanabilecek bir deprem öncesi iktidara çağrı yaptı. Öztunç'un mesajı şöyle:

"Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; birkaç gündür memleketimiz maalesef depremlerle sarsılıyor. Günlerdir çok sayıda 1.3 ile 4.6 arası büyüklükte deprem yaşandığını Kandilli rasathanesinin verilerinden görebiliyoruz. Bu bize bir kez daha Kahramanmaraş'ın deprem gerçeğini gösterdi. Ben bu gerçeği daha önce defalarca dile getirdim ve yetkilileri uyardım. Basın toplantısı yaptım söyledim, TBMM'de konuştum anlattım.

Bir an evvel Kahramanmaraş'ın yapı stoku çıkartılmalıdır. Depreme dayanıklı olmayan yapılar tespit edilmelidir. Güçlendirmeler yapılmalıdır. Deprem öncesi tedbirler alınmalı, deprem anı İçin bilgilendirme yapılmalı ve deprem sonrası İçin hazırlıklı olunmalıdır dedim. Ama maalesef Kahramanmaraş'ı yöneten anlayış kulağının üstüne yatmaktadır. Hiçbir şeyi umursamıyorlar para dışında. Örnek mi? Deprem fay hattı üzerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ni yaptırdılar.

"AK PARTİ-MHP KOALSİYON HÜKÜMETİ KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM GERÇEĞİ İLE İLGİLİ KILINI KIPIRDATMIYOR"

Bazı AK Partili yöneticiler, ağalar daha da çok zengin olsun diye bunu yaptılar. Etmeyin eylemeyin dedik dinlemediler, şimdi 4.6 büyüklüğündeki depremde hastanede çatlaklar oluştu, kolonlar zarar gördü. ve maalesef hem AK Partili yerel yönetim hem de AK Parti- MHP koalisyon hükümeti Kahramanmaraş'ın deprem gerçeği ile ilgili kılını kıpırdatmıyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye hemen trollerini harekete geçirecekler, parti teşkilatlarının Whatsapp gruplarından talimatlarla bana saldıracaklar. İstediklerini yapsınlar umurumda değil.

Ben bu gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Allah göstermesin büyük bir deprem şehrimizi sıkıntıya sokar çok can kaybına sebep olur. O gün geldiğinde ah vah dememek için artık harekete geçmek gerekir. Ben uyarıyorum. Sorumluluğumun gereği olarak görevimi yapıyorum. Şehri yönettiğini zanneden beceriksizler de artık harekete geçmeli ve ciddi, somut çalışmalar yapmalıdır."