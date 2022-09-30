Ali Öztunç: Biz Mustafa Kemal'in Evlatlarına Bu Soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın Dediği Gibi, 'Tozlu Yol' Gelir - Son Dakika
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Ali Öztunç: Biz Mustafa Kemal'in Evlatlarına Bu Soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın Dediği Gibi, 'Tozlu Yol' Gelir

30.09.2022 23:48
Ali Öztunç: Biz Mustafa Kemal'in Evlatlarına Bu Soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın Dediği Gibi, 'Tozlu Yol' Gelir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, “Değerli Başkan’ım Tunç Soyer, onları korkutan bu görüntü oldu. Çünkü onlar, ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen delinin evlatları. Biz Mustafa Kemal’in evlatlarına ise bu soruşturmalar, Mahzuni Baba’nın dediği gibi, ‘tozlu yol’ gelir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, "Değerli Başkan'ım Tunç Soyer, onları korkutan bu görüntü oldu. Çünkü onlar, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen delinin evlatları. Biz Mustafa Kemal'in evlatlarına ise bu soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın dediği gibi, 'tozlu yol' gelir" dedi.

Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı'nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer'e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. Öztunç, İzmir'deki 9 Eylül kutlamalarından bir fotoğraf yayınladı ve şunları kaydetti:

"Değerli Başkan'ım Tunç Soyer, onları korkutan bu görüntü oldu. Çünkü onlar, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen delinin evlatları. Biz Mustafa Kemal'in evlatlarına ise bu soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın dediği gibi, 'tozlu yol' gelir."

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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Ali Öztunç, Tunç Soyer, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Biz Mustafa Kemal'in Evlatlarına Bu Soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın Dediği Gibi, 'Tozlu Yol' Gelir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç: Biz Mustafa Kemal'in Evlatlarına Bu Soruşturmalar, Mahzuni Baba'nın Dediği Gibi, 'Tozlu Yol' Gelir - Son Dakika
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